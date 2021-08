Glimt møter Roma og Mourinho i gruppespillet

Bodø/Glimt kunne trekke flere storfisker i gruppepillet, potensielle motstandere var blant annet Håkon Evjens AZ Alkmaar, Tottenham og Jose Mourinhos Roma.

Litt før klokken 14 ble det klart at de helgule kom i gruppe med den italienske stormakten. I tillegg skal de til Ukraina for å møte Zorya, og til Bulgaria for å møte CSKA Sofia.

Det blir altså litt av en kamp på Aspmyra når Jose Mourinho med spillere som Chris Smalling og Henrik Mkhitaryan kommer til Bodø i høst.

Kampene spilles på følgende datoer:

Matchday 1: 16 September

Matchday 2: 30 September

Matchday 3: 21 October

Matchday 4: 4 November

Matchday 5: 25 November

Matchday 6: 9 December

Vi oppdaterer her når det er klart hvem Glimt møter de forskjellige datoene.

Vi krysser fingrene på mer av dette i høst: