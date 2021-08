Glimt sikret historisk gruppespill

Det var så vidt, men det holdt! Etter 2-2 på bortebane var det vinn eller forsvinn for begge lag, heldigvis for alle med gule hjerter trakk Bodø/Glimt det lengste strået.

For etter en forhåndsvis jevn førsteomgang med noen store sjanser til begge lag sto det stadig 0-0 på Aspmyra til pause, og man kunne kjenne nervøsiteten blant publikum.

Ironisk nok var det mannen som brant Glimts største mulighet i første omgang som skulle bli helten. Etter å ha misset alene med keeper i første omgang gjorde Ola Solbakken ingen feil når han fikk en ny sjanse.

Et innlegg ment for Pellegrino som han ikke nådde landet i beina til Ola Solbakken som så en åpning bak Zalgiris målvakt og banket ballen kontant i nettet, og sendte Glimt i føringen etter ca timen spilt. Det ble også sluttresultatet og målet som sender Glimt til sitt første europeiske gruppespill noen sinne.

Freddy Toresen i Avisa Nordland tok en prat med målscorer Ola Solbakken og trener Kjetil Knutsen etter kampslutt, hør hva de hadde å si her:

Neste kamp for de helgule er allerede på søndag og det er ingen tullekamp det heller, for da er det nemlig klart for Slaget om Nord-Norge på Alfheim og bortekamp mot erkerival Tromsø. Den hører du så klart direkte på Radio 3.