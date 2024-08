Glimt skal spille Europa League

Bodø/Glimt hadde et godt utgangspunkt før returen mot Røde Stjerne, men det ville seg ikke.

Etter et unødvendig straffespark og et feildømt hjørnespark utnyttet hjemmelaget det til det fulle og Glimt gikk på et 2-0 tap i Champions League play-off. Dermed ble det tap 3-2 sammenlagt og Røde Stjerne går videre til Champions League og Glimt til Europa League.

Trekningen til Europa League er på fredag, og du hører den direkte på Radio 3.

Årets Europa League er i likhet med de andre turneringene annerledes fra tidligere år da det er gått om til et seriesystem med alle 32 lagene. De åtte beste etter serien går videre til sluttspill mens de 16 etter det spiller play off. De åtte dårligste er ute av turneringen.

Alle lagene møter åtte forskjellige lag. Fire lag hjemme og fire andre lag borte. Hvert lag møter to andre lag fra de fire forskjellige seedinggruppene. Bodø/Glimt havner i seedinggruppe 3.

Dermed venter lag som Manchester United, Roma, Ajax, Frankfurt, Lazio og Lyon Glimt i høst.

Radio 3-børsen:

3: Jostein Gundersen

På en dag som denne er det vanskelig å gi børs. Jostein Gundersen var et lyspunkt i en trist dag, drar seg forbi øverste ledd flere ganger som er positivt. Kan ikke klandres for noen av baklengsmålene.

2: Nikita Haikin

Haikin burde posisjonert seg bedre på hjørnesparket, men ellers en god kamp av sisteskandsen. Er nært å ta straffen. Gjør en god redning i første omgang på skudd fra Hwang, har også en klasseredning i andre omgang når han slår den opp i tverliggeren.

1: Patrick Berg

Fungerer ikke helt for Berg heller, men har flere gode involveringer i dag, og noen gode taklinger og gjenvinninger.

Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Etter dagens kamp ser stillingen slik ut:

24 Patrick Berg

19 Jostein Gundersen

15 Ulrik Saltnes

15 Fredrik Bjørkan

12 Albert Grønbæk

12 Nikita Haikin

11 Jens Petter Hauge

10 Fredrik Sjøvold

7 Håkon Evjen

5 August Mikkelsen

4 Oscar Kapskarmo

4 Odin Bjørtuft

3 Adam Sørensen

3 Brice Wembangomo

3 Brede Moe

3 Isak Määttä

3 Andreas Helmersen

3 Sondre Brunstad Fet

2 Kjetil Haug

2 Sondre Sørli

2 Nino Zugelj