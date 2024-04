Glimt tar gull også i 2024

Iallefall hvis vi skal tro Radio 3s kommentatorteam.

Tradisjonen tro tipper Radio 3 Bodøs kommentatorteam Eliteserietabellen. Radio 3 kommenterer alle Bodø/Glimt sine kamper direkte, både i serien, Europa og cupen.

I fjor spilte Bodø/Glimt nesten 60 kamper, derfor har lokalradioen et bredt team med kommentatorer slik at vi får kommentert alle kampene. Kommentatorene som rullerer på å kommentere kampene består av Anders Hammer, Benjamin Solås, John-Harry Myhre, Thomas Svendsen og Ørjan Olafsen. I tillegg hender det at det dukker opp en gjestekommentator eller to i løpet av sesongen.

Hvert år drar vi fram spåkulla og prøver å gjette oss fram til hvordan serien ser ut etter 30 runder. Selv om det ble noen treff i fjor på tabellen så er det nok ingen av oss som blir vervet av Lilli Bendriss med det første.

Den som traff mest i fjor var Ørjan Olafsen, som traff blant annet på seriemesteren, Bodø/Glimt så klart. Han endte på totalt 11 poeng i modellen som gir 3 poeng for riktig plass, og 1 poeng for en plass unna.

Siden vi mener at «eksperttittelen» er totalt brukt opp av andre medier, og hvem som helst er ekspert i disse dager, foretrekker vi å kalle oss synsere. Så slik ser våre synseres tips ut:

Anders Hammer

Bodø/Glimt Molde Brann Viking Odd Fredrikstad Lillestrøm Haugesund Sarpsborg 08 Strømsgodset Tromsø Rosenborg Sandefjord Kristiansund Ham/Kam KFUM

Benjamin Solås

Bodø/Glimt Molde Lillestrøm Haugesund Brann Sarpsborg 08 Viking Strømsgodset Fredrikstad Rosenborg Ham/Kam Tromsø Kristiansund Odd Sandefjord KFUM

Thomas Svendsen

Molde Viking Bodø/Glimt Brann Lillestrøm Tromsø Rosenborg Odd Strømsgodset Haugesund Fredrikstad Ham/Kam Sarpsborg 08 KFUM Sandefjord Kristiansund

Ørjan Olafsen

Bodø/Glimt Molde Brann Viking Lillestrøm Rosenborg Sarpsborg 08 Strømsgodset Odd Haugesund Tromsø Ham/Kam Fredrikstad Kristiansund Sandefjord KFUM

Man kan altså se det er bred enighet om at Glimt kommer til å kjempe om gullet i år også, og at det trolig står mellom Glimt og Molde igjen. Panelet virker og samstemte på at de nyopprykkede KFUM og Kristiansund får det tøft, mens Fredrikstad derimot har synserne våre tro på skal klare seg godt.

Så blir det spennende å se hvem som blir årets orakel av våre kommentatorer når sesongen skal summeres opp i desember.