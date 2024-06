Dette blir Glimts første hinder på veien til Champions League

Onsdag 19. juni ble Bodø/Glimt sitt første hinder på vei til nytt europeisk gruppespill trukket.

De helgule møter vinneren av RFS fra Latvia og Larne fra Nord-Irland. Kampene spilles først hjemme i Bodø 23. eller 24. juli og borte enten i Latvia eller Nord-Irland 30. eller 31. juli.

17. Juli er det avgjort hvem av de to lagene som tar seg videre fra første kvalikrunde og blir Glimts motstander.

Bodø/Glimt skal først og fremst prøve å kvalifisere seg til den gjeveste turneringen av dem alle i sommer, nemlig Uefa Champions League. Her starter Glimt i andre kvalikrunde av totalt fire.

Vinner Glimt går de videre til neste kvalikrunde i Champions League hvor det da er en eventuelt tredje kvalikkrunde og så en avgjørende Play-off kamp som Glimt tapte mot Dinamo Zagreb for noen år siden.

Hvis Glimt taper noen av kampene så faller de ned ett nivå. Det vil si taper Glimt noen av kvalikkrundene i Champions League-kvalik faller de ned til Europa League. Taper de i Europa League-kvalik faller de ned til Conference League-kvalik.

Dersom Glimt vinner deres første utslagsrunde som blir andre kvalikrunde er de sikret minimum gruppespill i Conference League til høsten.

Før trekningen ble lagene delt inn i seedinggrupper, dette for å blant annet sørge for at land som har konflikter med hverandre ikke kan trekke hverandre.

Bodø/Glimt havnet i seedinggruppe to og kunnne dermed møte vinneren av ett av følgende oppgjør:

Balkani (Kosovo) – Santa Coloma (Andorra)

KI Klaksvik (Færøyene) – Differdange 03 (Luxenburg)

RFS (Latvia) – Larne (Nord-Irland)

Vikingur (Island) – Shamrock Rovers (Irland)

Trekningen av tredje kvalikkrunde er 22. juli, altså dagen før Glimts første kvalifiseringskamp.