Glimt vant i en fyrverkeri av en fotballkamp

De helgule slet voldsomt i første omgang, men så slo de kraftig tilbake.

For det var gjestene fra Haugesund som kom best i gang, og etter 19. minutter fikk de uttelling ved hjelp fra en tidligere kjenning. Sebastian Tounekti satte ballen i bal fra 16-meters hold og benyttet anledningen til å gestikulere mot glimtbenken. Vel vel Tounekti, den som ler sist ler best.

Like før pause, på overtiden av første omgang svarte de helgule. Patrick Berg la inn og i sin debut fra start stusset Andreas Helmersen ballen i mål til 1-1.

Knutsen og Glimt gjorde en rekke bytter i første omgang, og det tok ikke lang tid før det ga uttelling, riktig nok ikke til Glimt. Fire minutter ut i andre omgang tok Haugesund ledelsen for andre gang i kampen.

Da samlet Glimt seg og slo voldsomt tilbake. Bare fem minutter senere kom det et innlegg mot Kasper Høgh, sist via en Haugesundspiller og inn til 2-2.

Bare noen minutter senere slo de helgule til igjen, denne gangen med dagens Glimtspiller Patrick Berg som banket inn 3-2 og Glimt var for første gang i ledelsen.

Kvarteret før slutt fikk de helgule pyntet på resultatet da Høgh omsider fikk scoringen sin etter to annullerte scoringer og to scoringer som ble selvmål, denne gangen var det kun dansken som var innom og 4-2 til Glimt som ble sluttresultatet.

Dermed befester Bodø/Glimt sin posisjon på tabelltopp og fikk en god oppladning til europafotballen som venter til uken.

Neste kamp er altså første av to i tredje kvalikkrunde av Champions League, på motsatt banehalvdel står Jagiellonia Bialystok og kampen spilles i Polen. Avspark er 20:45 den 7. August og du hører den direkte på Radio 3.

Radio 3-børsen:

3: Patrick Berg

Scoring, målgivende og ny enorm kamp av kapteinen. Kåret til banens beste med god grunn, er mye av grunnen til at det ble tre poeng i dag.

2: Håkon Evjen

To målgivende på Evjen i dag, god kamp og bidrar til farligheter gjennom hele kampen.

1: Andreas Helmersen

Første scoring i Glimtdrakta kuliminerer selvfølgelig i første poeng på børsen og! God start for nyervervelsen, så blir det spennende og følge fremover. Får han mye spilletid kan det fort bli en god sesong for Helmersen.

Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Etter dagens kamp ser stillingen slik ut:

23 Patrick Berg

15 Ulrik Saltnes

12 Albert Grønbæk

12 Fredrik Bjørkan

10 Jostein Gundersen

8 Fredrik Sjøvold

8 Jens Petter Hauge

7 Nikita Haikin

5 August Mikkelsen

5 Håkon Evjen

4 Oscar Kapskarmo

3 Adam Sørensen

3 Brice Wembangomo

3 Brede Moe

2 Kjetil Haug

2 Sondre Sørli

2 Nino Zugelj

1 Odin Bjørtuft

1 Andreas Helmersen