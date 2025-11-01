Gratulerer med gull, Viking

Bodø/Glimt rotet det fullstendig til borte mot Vålerenga i Oslo.

Det var mange som reagerte på startoppstillingen til Bodø/Glimt borte mot Vålerenga, blant annet hvorfor Kasper Høgh fikk fornyet tillit med en scoring på to måneder, og en Andreas Helmersen i kjempeform på benken nok en gang.

Kampen startet også på merkelig vis da Patrick Berg spilte ballen rett ut til innkast fra avspark. Dette var visst en slags gimmick med en hellig ball, men den ble bare hellig for hjemmelaget. Så ikke gjør dette igjen flere ganger Bodø/Glimt.

Det vistes også på banen at dette var ikke Bodø/Glimt i sin beste utgave, og etter halvtimen smalt det for første gang. Bjørdal fikk stå alene i en halv evighet og satte inn 1-0 til hjemmelaget.

Glimt presset på for utligning i stedet så var det hjemmelaget som gjorde 2-0 med kampens siste spark på ballen i første omgang.

Omsider tok Glimt grep i pausen og Helmersen og Blomberg kom inn. Dessverre fikk de verst mulig start da hjemmelaget gikk rett opp i angrep og satte inn 3-0 nærmest før andre omgang var startet.

Litt ut i omgangen tok Glimt ytterligere grep med å sette inn Sondre Auklend, noe som gav umiddelbart resultater for Glimt.

Innbytterne Andreas Helmersen og Sondre Auklend kombinerte vakkert og sistnevnte satte inn reduseringen til 3-1.

Det tente håp for de helgule, men en god keeper for hjemmelaget gjorde at det ble med håpet. Glimt tapte 3-1 i hovedstaden og plutselig er Viking i førersetet for seriegullet.

Vinner Stavangerlaget sine siste kamper er det de som vinner serien, og Glimt er nå avhengig av hjelp fra Strømsgodset, HamKam, Fredrikstad eller nettopp Vålerenga for at gullet skal til Bodø, samt at Glimt må vinne alle sine siste kamper mot henholdsvis Bryne, KFUM Oslo og Fredrikstad.

Først og fremst er det ny runde i Champions League for Bodø/Glimt hvor Monaco kommer på besøk til Aspmyra på tirsdag. Her må de helgule opp ganske mange hakk fra lørdagens fadese for å få med seg poeng.

Radio 3-børsen:

3: Sondre Auklend

Er jo særdeles vanskelig å gi børspoeng etter en slik forestilling, men Glimt eide kampen etter Sondre Auklend kom inn. Han må nesten bare starte mot Monaco og resten av kampene i år. Kommer inn og tenner håpet med scoring, men klarer dessverre ikke snu det for Glimt.

2: Andreas Helmersen

Det gjelder selvfølgelig Helmersen også. Hvis Høgh starter mot Monaco er det bare å gi opp. Helmersen kommer inn og er nær å score pluss han har målgivende til Auklend etter godt forarbeid. Glimts beste spiss om dagen tre mil forran nærmeste utfordrer, Bro Hansen.

1: Jens Petter Hauge

Får dessverre ikke til så alt for mye i dag Hauge, men som lovet under sendingen får han poeng utelukkende fordi han drylet tjuvpungen Olsen i nettet etter reduseringen da Glimt ville starte raskt og Olsen forsøkte holde på ballen for å hindre dette. Fikk gult kort for det Hauge, det var det verdt!

Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Radio 3-børsen går fra år til år, og etter årets denne kampen ser stillingen foreløpig slik ut:

28 Patrick Berg

26 Jens Petter Hauge

23 Ulrik Saltnes

21 Nikita Haikin

18 Odin Bjørtuft

14 Håkon Evjen

13 Fredrik Bjørkan

11 Andreas Helmersen

10 Haitam Aleesami

9 Fredrik Sjøvold

9 Ole Didrik Blomberg

9 Sondre Auklend

9 Kasper Høgh

8 Jostein Gundersen

8 Sondre Brunstad Fet

7 Daniel Bassi

5 Mathias Jørgensen

3 Villads Nielsen

3 Ola Brynhildsen

2 Isak Määttä

2 Brede Moe

1 Jeppe Kjær

1 Brice Wembangomo