Grisebanket bergenserne

Spenningen var stor før toppkampen mellom Bodø/Glimt og Brann, men den spenningen varte ikke lenge.

Allerede etter seks minutter ble Aspmyra sendt til himmels, og hvilken scoring som sendte de helgule i føringen.

Selvfølgelig også, får man si, var det tidligere Brann-spille Ole Didrik Blomberg som banket ballen i målet. Driblefanten på høyrekanten fikk ballen av Håkon Evjen og det var aldri noen tvil om hva han skulle gjøre. To skritt tok han før han banket ballen i hjørnet og 1-0 til Glimt. Hvilken fantasiscoring å starte denne kampen med.

Flere fantasiscoringer skulle det bli. Etter halvtimen skapte Glimt et vakkert angrep, først med Hauge så til Blomberg og til slutt til Høgh alt innenfor 16-meteren sendte Glimt opp i 2-0. Men nok en gang så var det dette med VAR da. Lagene sto klare til å sette i gang kampen igjen, men etter nesten tre minutter med ventetid og det som i beste fall er marginale linjer så annullerte VAR den vakre scoringen til Bodø/Glimt.

Men ikke mange minuttene senere satt ballen igjen i nettmaskene for Bodø/Glimt, Kasper Høgh ble spilt vakkert på bakerste stolpe og satte inn 2-0 nok en gang. Nok en gang mente dommerne det skulle være offside. Denne gangen, etter nok en situasjon med lang venting, var de marginale linjene til VAR på Glimt sin side og 2-0 var et faktum, som også var stillingen til pause.

Brann kom nok ut i andre omgang med et håp om å komme tilbake i denne kampen, det håpet brukte Glimt to minutter på å slukke. Etter et hjørnespark havnet ballen på hodet til Ulrik Saltnes som stanget inn 3-0, noe som også var hans 100 scoring i Bodø/Glimt trøyen.

Flere scoringer ble det ikke til tross store sjanser begge veier, og dermed tar Glimt en komfortabel seier og tre nye poeng.

Neste kamp for de helgule er hjemme mot Sarpsborg 08, som du også hører direkte på Radio 3.

Ole Didrik Blomberg var før kampen allerede kampens snakkiks. Etter kamp ble han hvertfall det med sin tidlige kanonscoring. Hør hva han hadde å si til oss etter kampslutt her:

Ulrik Saltnes stjal også noen overskrifter da han banken inn sin 100 scoring for Bodø/Glimt litt ut i andre omgang. Dette sa han til oss etter kampen var ferdig:

Radio 3-børsen:

3: Ole Didrik Blomberg

For en scoring av Blomberg og for en feiring. Den akrobatiske baklengssaltoen sto virkelig i stil med scoringen. Ikke nødvendigvis kampens beste gjennom hele kampen, men i Radio 3-børsen handler det like mye om øyeblikkene og hva som bidro til at kampen ble som det ble. DEN scoringen, mot sin tidligere klubb, få minutter etter avspark for å sette stemningen i kampen, det fortjener en treer på børsen!

2: Haitam Aleesami

Nyter stadig tillit hos Kjetil Knutsen hvor han starter i midtforsvaret, denne gangen med Odin Bjørtuft. Man merker denne mannen har spilt fotball i noen år, for et slikt klokt fotballhode skal man lete lenge etter. Vet nøyaktig hvor han skal være plassert til en hver tid, og er knallgod til å bryte. Backupsigneringen viser seg stadig mer og mer som sesongens signering.

1: Ulrik Saltnes

Kong Ulrik av Aspmyra, igjen! Han er ikke bare en av Eliteseriens formspillere, men en av Europas formspillere. I tillegg til en kjempekamp scorer han nok en gang. Ikke hvilken som helst scoring heller, hans 100 mål i Bodø/Glimt, det fortjener så klart børspoeng!

Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Radio 3-børsen går fra år til år, og etter årets denne kampen ser stillingen foreløpig slik ut:

21 Ulrik Saltnes

13 Patrick Berg

12 Nikita Haikin

11 Fredrik Bjørkan

8 Jostein Gundersen

7 Håkon Evjen

6 Ole Didrik Blomberg

4 Sondre Brunstad Fet

4 Fredrik Sjøvold

4 Jens Petter Hauge

4 Kasper Høgh

3 Odin Bjørtuft

2 Isak Määttä

2 Haitam Aleesami

2 Villads Nielsen

2 Brede Moe

1 Andreas Helmersen

1 Jeppe Kjær

1 Brice Wembangomo