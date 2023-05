Gruste tabellnaboen

Det var duket for skikkelig toppoppgjør når nummer en og to møttes til dyst, men dette så ut som alt annet enn et oppgjør mellom tabellnaboer.

Glimt fikk tidlig et overtak og var etter scoringer av Grønbæk og Mvuka oppe i 2-0 til pause.

Hjemmelaget best også i andre omgang men Viking nært flere ganger og hadde gode muligheter til reduseringer.

Til slutt kom den og med tolv minutter igjen hvem ellers enn tidligere glimtspiller Salvesen setter den for Viking.

Spenning skulle det i midlertid ikke være så alt for lenge. Tre minutter før full tid får toppscorer Pellegrino ballen på hode og stanger inn 3-1.

Et lite håp ble tent for gjestene da det ble lagt til hele 10 minutter, men den saken tok Patrick Berg i egne hender.

Midtbanegeneralen vant ballen på motstanders banehalvdel, tok noen steg og drylte til fra 25 meters hold, ballen gikk rett i krysset og til 4-1.

Kronen på verket sto Mvuka for som satt 5-1 inn på overtiden og ble sluttresultatet. En knusende seier for Bodø/Glimt fortsatt troner suverent på topp med åtte poeng ned til Brann på andre.

Se nederst i saken hvem som fikk poeng på Radio 3-børsen.

Patrick Berg sendte Aspmyra til himmels etter en kanonkule på overtid. Dette sa han til oss etter kampslutt:

Joel Mugisha fikk to i dag, men kunne fått tre. Slik forklarte han den situasjonen til oss etter kampslutt:

Neste kamp for de helgule er cupkampen mot byrival Junkeren i Nordlandshallen på torsdag. Etter det går turen til hovedstaden og bortekamp mot Vålerenga, den hører du direkte på Radio 3 fra Intility.

Radio 3-børsen:

3: Patrick Berg

Hadde en god kamp generelt i dag kapteinen, men tre poeng får han nesten utelukkende for kanonkulen på overtid! Viking for tent et lite håp med lang tilleggstid, det skulle ikke Patrick ha noe av og tok saken i egne hender ved å banke ballen inn fra 25 meter og sikret med det tre poeng.

2: Joel Mvuka

To scoringer i dag på unggutten, og burde nok vært tre hvis ikke han hadde svært uegoistisk sentret ballen mot Pemi på tampen. Begynner å finne målformen nå, kan bli artig å følge han de siste kampene før han setter kursen sørover 1. juli.

1: Nikita Haikin

Godt involvert i dag sisteskandsen. Viking med flere gode muligheter til å score i dag, men Haikin imponerte stort med flere gode redninger, og i klassisk Nikita-stil vartet han opp med noen tigerreaksjoner. Fikk vist i dag hvorfor Glimt hentet han tilbake da de fikk muligheten.

Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Stillingen sammenlagt for sesongen 2023 etter denne kampen slik ut:

Albert Grønbæk 10

Patrick Berg 9

Amahl Pellegrino 9

Faris Pemi 7

Odin Bjørtuft 6

Hugo Vetlesen 6

Adam Sørensen 4

Nino Zugelj 3

Fredrik Bjørkan 2

Joel Mvuka 2

Runar Espejord 2

Brice Wembangomo 2

Nikita Haikin 1