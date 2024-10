Gullkampen vidåpen etter surt tap

Det var ikke bare været i Bodø som var surt denne mandagskvelden, kampen ble et surt minne for alle med gult hjerte.

Med en vind som gjorde at regnet falt sidelengs ned langs gressmatta på Aspmyra var det tøffe spilleforhold som ventet Bodø/Glimt i helgult og Rosenborg i helsvart.

Det var gjestene i helsvart som åpnet ballet. Etter 36 minutter landet ballen hos Tagseth utenfor Glimts 16-meter som la ballen kontant nede i hjørnet til 0-1.

Bodø/Glimt lot ikke gleden vare lenge hos gjestene. Bare fire minutter senere dukket Fredrik Bjørkan opp etter en corner og banket inn utligningen.

Glimt var nær å ta ledelsen med en stor sjanse like før pause, men det endte med en corner, en corner de ikke fikk ta for da sendte Aslam lagene i garderoben til pause med intens pipekonsert fra hjemmepublikummet for den avgjørelsen.

Det var de helgule som åpnet best i andre omgang og fortsatte der de slapp den første. Fem minutter ut i omgangen fikk de betalt for det. Phillip Zinckernagel fikk ballen alene med keeper etter et vakkert gjennomspill og satte ballen i mål alene med keeper til 2-1.

Men akkurat som da gjestene tok ledelsen skulle ikke gleden vare lenge. Seks minutter senere etter sløvt Glimtspill kvitterte gjestene med Pereira.

Bodø/Glimt hadde noen enorme muligheter til å ta ledelsen blant annet med Jens Petter Hauge som fikk ballen på nærmest blankt mål, men brukte for lang tid og Rosenborgkeeperen fikk avverget.

Men da Glimt ble for lite effektive så utnyttet Rosenborg det, etter en corner og fullstendig mot spillets gang så satt et nødeløst Rosenborg inn seiersmålet to minutter på overtid med innbytter Sahsah.

Like etterpå fikk Sondre Fet alle sjansers mor da han fikk ballen innenfor 16-meteren, men plasserte ballen på keeper Tangevik som dermed fikk notert seg for nok en matchvinnerredning.

Vondt ble til verre for de helgule da de ble snytt for et soleklart straffespark like etterpå. Zinkernagel kunne fått begge beina knekt da han ble tofotstaklet innenfor 16-meteren og slapp med nøden da han hoppet unna. I duellen etter gikk nok en Glimtspiller i bakken, men på et helt utrolig sett klarte ikke hverken dommer Aslam eller VAR å dømme straffe. Skandaledømming på Aspmyra.

Dermed endte det noe ufortjent med en 2-3 seier til Rosenborg, og gullkampen er med det vidåpen igjen.

Med fire kamper igjen og 12 poeng igjen å spille om har nå Bodø/Glimt kun to poeng ned til Brann på andreplass, som nok var de som jublet aller mest etter denne kampen.

Neste kamp for Bodø/Glimt er borte mot Molde på søndag, en kamp Glimt altså ikke har råd å tape poeng i.

Radio 3-børsen:

3: Sondre Brunstad Fet

I en kamp som dette er det vanskelig å gi noen poeng, så da får man trekke ut de som leverte mest målpoeng eller utmerket seg på andre vis. Sondre Brunstad Fet var nest siste Glimtspiller på begge scoringene og får dermed poeng i dag på børsen. Men burde altså utlignet for Glimt på overtid og sover nok dårlig i natt vel vitende om akkurat det. Han får trøste seg med tre poeng på Radio 3-børsen da.

2: Fredrik Bjørkan

Setter inn Glimts første, og det skal Glimt ha, den mentaliteten på 1-1 når ingen løper for å feire men alle løper rett tilbake for å starte kampen igjen, det er imponerende.



1: Phillip Zinckernagel

Har vært mye stang ut for Zinckernagel i det siste. Burde scoret mot Tromsø og burde scoret mot Braga, men det ville seg ikke. Endelig satt den for dansken og vi får håpe det løsner litt for han nå.



Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Etter dagens kamp ser stillingen slik ut:

26 Patrick Berg

25 Nikita Haikin

22 Jostein Gundersen

21 Jens Petter Hauge

17 Fredrik Bjørkan

15 Ulrik Saltnes

12 Albert Grønbæk

10 Fredrik Sjøvold

9 Håkon Evjen

7 Sondre Brunstad Fet

6 Odin Bjørtuft

6 Villads Nielsen

5 August Mikkelsen

4 Oscar Kapskarmo

3 Adam Sørensen

3 Brice Wembangomo

3 Brede Moe

3 Isak Määttä

3 Andreas Helmersen

3 Phillip Zinckernagel

2 Kjetil Haug

2 Sondre Sørli

2 Nino Zugelj

1 Kasper Høgh

Hør hva Kjetil Knutsen og Ulrik Saltnes hadde å si til Avisa Nordlands reporter Stian Høgland, etter kampen:

Hele dette innslaget i sin helhet samt flere intervjuer hører du på an.no.