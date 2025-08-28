Her er Glimts motstandere i Champions League

Som forventet fikk Bodø/Glimt en tøff trekning, men det blir noen utrolig kule hjemme og bortekamper å se fram til i høst.

Bodø/Glimt får besøk av noen skikkelig storlag denne høsten. Det visste vi fra før, men nå er det bekreftet hvilke stjerner som tar turen til Bodø i høst og vinter.

Hjemme på Aspmyra får Bodø/Glimt besøk av følgende lag:

– Manchester City



Pep Guardiola og hans stjernegalleri med Erling Braut Haaland i spissen kommer til Bodø. Klarer de engelske gigantene å ta poeng på Aspmyra?

– Juventus

Den gamle dame til Bodø. Bodø/Glimt har lang historie mot italienske lag, Juventus er vel eneste storlaget vi nå manglet for å gjøre listen komplett. Det blir et spennende oppgjør Bodø/Glimt bør ta poeng i for å ta seg videre.

– Tottenham

Den kjedeligste trekningen for Bodø/Glimt. Gjensyn med semifinalemotstanderen fra Europa League i vinter. Det positive er at Glimt kan få revansjen i en hjemmekamp de antakelig må vinne for å ta seg videre.

– Monaco

Glimt var i januar på den franske rivieraen og møtte Nice, nå kommer naboklubben til Bodø. Dette blir en må-vinn kamp for Glimt. Kun tre poeng hjemme mot Monaco er godt nok skal man ha avansement i Champions League.

Bodø/Glimt supporterne kan glede seg til noen utrolig kule borteturer i høst. Her er lagene Glimt møter på bortebane i Champions League:

– Borussia Dortmund

Antakelig den kuleste trekningen for de helgule. Dortmundfansen er kjent for å være blant de mest høylytte i Europa. Her blir det vanskelig å ta poeng, men en utrolig opplevelse blir det definitivt.

– Atletico Madrid

En av de vanskeligste bortekampene Glimt kunne få fra den andre potten, men en tur til den spanske hovedstaden er ikke å forrakte. Blir fort gode temperaturer der i høst også så her kan man kombinere fotball, storby og sol.

– Slavia Praha

Den eneste drømmetrekningen for Glimt. Mest overkommelig motstand fra den tredje potten, et lag Glimt virkelig burde klare å ta poeng på bortebane mot. Praha er også en fantastisk fin by på høsten.

– Galatasaray

Gjenyn med Istanbul. Sist Glimt var her vant de mot Besiktas og har gode minner fra byen. En fantastisk by å besøke og også supporetere som er kjent for å lage skikkelig trøkk. Blir nok en artig bortetur, men vær obs, Galatasarayfans har et rykte på seg for å være vel tøffe på gata.

Når kampene spilles blir offentliggjort lørdag, og vi oppdaterer denne saken når det blir klart. Her er datoene:

MD1: 16/17. September,

MD2: 30. Sept/1. Okt

MD3: 21/22. Okt

MD4: 4/5. Nov

MD5: 25/26. Nov

MD6: 9/10. Des

MD7: 20/21. Jan

MD8: 28. Jan