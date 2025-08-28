Her er Glimts motstandere i Champions League

Som forventet fikk Bodø/Glimt en tøff trekning, men det blir noen utrolig kule hjemme og bortekamper å se fram til i høst.
Bodø/Glimt får besøk av noen skikkelig storlag denne høsten. Det visste vi fra før, men nå er det bekreftet hvilke stjerner som tar turen til Bodø i høst og vinter.
Hjemme på Aspmyra får Bodø/Glimt besøk av følgende lag:
– Manchester City
Pep Guardiola og hans stjernegalleri med Erling Braut Haaland i spissen kommer til Bodø. Klarer de engelske gigantene å ta poeng på Aspmyra?
– Juventus
Den gamle dame til Bodø. Bodø/Glimt har lang historie mot italienske lag, Juventus er vel eneste storlaget vi nå manglet for å gjøre listen komplett. Det blir et spennende oppgjør Bodø/Glimt bør ta poeng i for å ta seg videre.
– Tottenham
Den kjedeligste trekningen for Bodø/Glimt. Gjensyn med semifinalemotstanderen fra Europa League i vinter. Det positive er at Glimt kan få revansjen i en hjemmekamp de antakelig må vinne for å ta seg videre.
– Monaco
Glimt var i januar på den franske rivieraen og møtte Nice, nå kommer naboklubben til Bodø. Dette blir en må-vinn kamp for Glimt. Kun tre poeng hjemme mot Monaco er godt nok skal man ha avansement i Champions League.
Bodø/Glimt supporterne kan glede seg til noen utrolig kule borteturer i høst. Her er lagene Glimt møter på bortebane i Champions League:
– Borussia Dortmund
Antakelig den kuleste trekningen for de helgule. Dortmundfansen er kjent for å være blant de mest høylytte i Europa. Her blir det vanskelig å ta poeng, men en utrolig opplevelse blir det definitivt.
– Atletico Madrid
En av de vanskeligste bortekampene Glimt kunne få fra den andre potten, men en tur til den spanske hovedstaden er ikke å forrakte. Blir fort gode temperaturer der i høst også så her kan man kombinere fotball, storby og sol.
– Slavia Praha
Den eneste drømmetrekningen for Glimt. Mest overkommelig motstand fra den tredje potten, et lag Glimt virkelig burde klare å ta poeng på bortebane mot. Praha er også en fantastisk fin by på høsten.
– Galatasaray
Gjenyn med Istanbul. Sist Glimt var her vant de mot Besiktas og har gode minner fra byen. En fantastisk by å besøke og også supporetere som er kjent for å lage skikkelig trøkk. Blir nok en artig bortetur, men vær obs, Galatasarayfans har et rykte på seg for å være vel tøffe på gata.
Når kampene spilles blir offentliggjort lørdag, og vi oppdaterer denne saken når det blir klart. Her er datoene:
MD1: 16/17. September,
MD2: 30. Sept/1. Okt
MD3: 21/22. Okt
MD4: 4/5. Nov
MD5: 25/26. Nov
MD6: 9/10. Des
MD7: 20/21. Jan
MD8: 28. Jan