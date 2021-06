Her klikker Radio 3-kommentatoren på Layouni

Bodø/Glimt har enda til gode å vinne på Intility etter uavgjort mot Vålerenga. Men det var noe annet en resultatet som ble en snakkis etter kampslutt.

For i det siste minuttet av overtiden kom tidligere Bodø/Glimt-spiller Amor Layouni seg til en sjanse, da skudde hans ble blokkert forsøkte han seg på pinlig vis å filme til seg straffe, da rant begeret over for Radio 3-kommentator Benjamin Solås.

– For en forferdelig kvalm og hæslig type, fysj, utbrøt kommentatoren i frustrasjon.

Bodø/Glimt kampen som man kunne høre på Radio 3 endte 1-1, og med det ene poenget ligger Bodø/Glimt fortsatt på top, a-poeng med Molde som de også møter neste serierunde.

Radio 3 sin kommentator avsluttet med å ikke akkurat ønske svensk-tunisern gode ønsker når han kommer til Aspmyra senere i år.

– Jeg håper Layouni får seg noen kraftige taklinger i knehøyde når han kommer til Bodø senere i år, oppsummerte han.

Hør hele tiraden mot den tidligere glitmtspilleren her:

Neste kamp for Bodø/Glimt er altså hjemme mot Molde torsdag 24. Juni, også den hører du direkte på Radio 3.