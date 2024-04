Hjemmeseier

Bodø/Glimt hadde en tøff oppgave foran seg med fjorårets gullkandidat Viking på besøk, den tok de på strak arm.

Det var definitivt en tøff oppgave som ventet de helgule, men hjemmepublikummet kunnet dra hjem med et smil om munnen.

Noe de riktig nok måtte kjempe for. Halvveis sto det 0-0. Glimt hadde de største sjanse men klarte ikke sette ballen i mål før pause.

I andre omgang fortsatte Bodø/Glimt dominansen, men Viking sto stødt og de helgule slet med å tre gjennom.

Det så lenge ut til å ende i et målløst oppgjør men åtte minutter før slutt fikk Bodø/Glimt et frispark. Litt utenfor 16-meteren og i god innleggs-posisjon ladet Sondre Sørli innleggsfaoten.

Ballen gikk perfekt foran mål, og inn sprang Ulrik Saltnes som stusset ballen inn ved bakerste stolpe, utakbart for Vikings sisteskanse til 1-0.

Flere mål ble det ikke og Glimt tar sin andre trepoenger på like mange forsøk.

Radio 3-børsen:

3: Ulrik Saltnes

Inn som innbytter i dag en av Bodø/Glimts sitt nye store kapteinsteam. Gav seg selv en god søknad på å spille oftere og dermed få det kapteinsbinnet oftere. Stusset også inn seiersmålet til 1-0 åtte minutter før slutt, klart det blir tre poeng på børsen da med dagens viktigste involvering.

2: Brede Moe

Den lengstlevende Glimtspilleren fortsetter å imponere. Null baklengs på to kamper sier seg selv. Er han grunnmuren i tidenes Eliteserieforsvar, det kan begynne å vise seg slik. Nok en imponerende kamp av bautaen iallefall.

1: Nikita Haikin

Saltnes sørger så klart for tre poeng i dag med scoringen, Sørli bidrar til den og, men Nikita Haikin, for en match! Minst to matchvinnerredninger varter han opp med i dag, holder nullen for andre kamp på rad og sørger så til de grader for at Glimt er ubeseiret igjen.

Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Etter årets fjerde kamp ser stillingen slik ut:

4 Fredrik Bjørkan

3 Albert Grønbæk

3 Patrick Berg

3 Ulrik Saltnes

2 Kjetil Haug

2 Brede Moe

2 Håkon Evjen

2 August Mikkelsen

1 Jostein Gundersen

1 Nikita Haikin

1 Nino Zugelj

Hør hva Kjetil Knutsen hadde å si etter kampslutt: