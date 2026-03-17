Horribel VAR-avgjørelse sendte Glimt ut av Champions League

Bodø/Glimt fikk det tøft i returen mot Sporting, og dommerteamet med VAR i spissen hjalp på ingen måte de helgule.

Etter en strålende prestasjon i første kamp var de helgule store favoritter til å ta seg videre, men som vi har sett før kler ikke Glimt favorittstempelet så alt for godt.

Sporting gikk rett ut i hundre, og Glimt slet virkelig i starten av kampen. De holdt ut den første halvtimen, og deg så lenge ut til at godt forsvarsspill kunne sende Glimt videre.

Men etter halvtimen raknet det for bortelaget. På corner tok hjemmelaget ledelsen, og dermed var opphentingen i gang. Det sto likevel bare 1-0 til pause.

Så kom ketchupeffekten. Etter timen spilt fikk Sporting nok en gang satt ballen i mål etter et flott angrepsspill hvor Glimt ikke hengte med.

Glimt var likevel fortsatt videre her, og så ut til å klare holde den totale ledelsen slik at de kunne sikre avansementet. Helt til VAR kom inn.

Et innlegg gikk i brystkassa og så videre i hånda til Bjørkan, noe som aldri skal være straffe, og iallefall ikke i en sluttspillkamp i Champions League.

Det sveitsiske dommerteamet hadde dømt mot Glimt hele kampen, og når dommeren fikk en gavepakke fra VAR-bussen og kunne gi århundrets billigste straffespark til hjemmelaget var han ikke vanskelig å be. Dommeren hadde ikke rukket å kommet seg til skjermen engang før han pekte på straffemerket.

Den satt hjemmelaget sikkert i mål, og her var mye av lufta gått ut av Glimt. Så er det jo ganske ironisk at Bodø/Glimt fikk snudd sin holdning til VAR på kontroversielt vis, når det er en dårlig VAR avgjørelse som mer eller mindre sender Glimt ut av Champions League.

Kampen endte med ekstraomganger, men her var Glimt helt ferdige og tapte til slutt 5-0 i Portugal, og da 3-5 sammenlagt.

For en eventyrhistorie dette har vært, men alt som er godt må dessverre en gang til slutt, og denne gangen var det en feig sveitsisk dommer, en dårlig VAR avgjørelse og et ekstremt kynisk portugisisk lag som stoppet Glimt.

Uansett, for et eventyr og for noen opplevelser, nå skal vi ta over Eliteserien og cupen hjemme! HEIA GLIMT!

Fredrik Bjørkan var den uheldige som fikk ballen skutt i brystkassen og så via hånden fra kort hold, som ga grunnlaget for den horrible VAR-avgjørelsen som sendte Glimt ut av Europa. Dette hadde han å si om straffen og hvordan Glimt nå skal snu dette i Eliteserien etter kamp:

Jostein Gundersen var tydelig skuffet etter kampslutt. Han sto godt plassert og var trygg på at det aldri kom til å bli noe straffe, men VAR ville det annerledes. Dette hadde han å si om den situasjonen og kampen generelt:

Radio 3-børsen:

3: Håkon Evjen

Er alltid vanskelig å sette børs på sånne kvelder, men man får prøve å trekke fram noen lyspunkter. Evjen viste glimt av sin lekenhet, men dessverre var hele laget langt under par i dag.

2: Andreas Helmersen

Høgh har vært fantastisk i 2026, men denne kampen ble et mørkt kapittel for dansken. Der leverte Helmersen bedre da han kom inn, som kjempet hardt og klarte å vinne en del dueller slik at Glimt holdt ballen i siste tredjedel.

1: Daniel Bassi

Også Bassi leverte en bra prestasjon da han kom inn i sluttminuttene, men med et lag helt uten puls var det vanskelig å få til for mye.

Radio 3 børsen går fra år til år og etter dagens kamp er dette stillingen så langt i 2026 sin utgave av Radio 3-børsen:

8 Jens Petter Hauge

6 Kasper Høgh

5 Håkon Evjen

4 Odin Bjørtuft

3 Fredrik Sjøvold

3 Jostein Gundersen

2 Sondre Brunstad Fet

2 Andreas Helmersen

1 Nikita Haikin

1 Daniel Bassi

1 Ole Didrik Blomberg