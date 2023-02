Hugo blir i Glimt

Den opprinnelige kontrakten hans strakk seg ut 2023-sesongen, og han kunne i realiteten allerede til sommeren begynne å diskutere overganger til andre klubber. Nå har han derimot bundet seg til Glimt i 1,5 nye år, frem til sommeren 2025.

– Det føles helt fantastisk. Det har vært litt av en prosess, med mange tanker frem og tilbake. Jeg gleder meg til å se frem mot fremtiden i Glimt-trøya.

– Vil gi noe tilbake til klubben

Hugo Vetlesen kom til Bodø/Glimt på høsten i 2020, og har blitt seriemester med Glimt to ganger. Han har også ett serie- og ett cupsølv for Glimt. Han har vært utslagsgivende for de helgule i Europa-eventyret som har vært de siste sesongene. I 2022 kom det virkelige gjennombruddet der han ble en dominant og markant spiller for Glimt gjennom hele året.

– Glimt har alltid satt pris på meg, selv da jeg ikke spilte så mye. Jeg kom hit som en liten gutt og har vokst som både person og spiller i Bodø. Det er noe man kjenner på, klubben har alltid støtta meg. Nå er det på en måte min tur til å gi tilbake til Glimt og de andre klubbene som alltid har støtta meg, sier han.

Selv om det har gått mange rykter om fremtiden til Vetlesen har hovedpersonen selv alltid vært trygg på valget om å bli i Bodø.

– Det går noen tanker gjennom hodet, men dialogen med klubben har vært veldig god. Det er ingen hemmelighet at det alltid har vært aktuelt å forlenge med Glimt. Jeg har aldri vært så god som her.

– Mer spillesugen enn noen gang

Han åpnet fjorårssesongen med å score på Celtic Park for nøyaktig ett år siden i dag, før han i rundene etter leverte både mål og assist mot både Celtic, AZ Alkmaar og Roma. I Eliteserien var han så god at nesten ingen kunne stoppe han, og til slutt ble han kåret til årets spiller i Eliteserien 2022.

I år håper både han, klubben og fansen på mer storspill. Så langt i år har han måtte nøye seg med å følge laget fra tribunen i den ene offisielle kampen som er spilt.

– Jeg spilte ikke på torsdag, og jeg kjente da gutta gikk ut på banen at jeg er spillersugen. Jeg er mer sulten enn før, vi har noe virkelig bra på gang. Vi må gi alle tid, så ser jeg bare lyspunkt fremover i Glimt.

Førstkommende torsdag møter Glimt Lech Poznan borte i Conference League, men forhåpentligvis en heltent Hugo Vetlesen tilbake. Nå som den nye kontrakten er i boks kan fremtiden bare komme for Vetlesen.

– Jeg har stor tro på fremtiden her. Uansett hva som skal skje i fremtiden er ikke det noe jeg tenker på nå. Nå er det Glimt som er viktig for meg, svarer han, og trekker nok en gang frem hvorfor han nå har forlenget kontrakten i Glimt.

– Jeg vil vise at jeg setter pris på de personene i Glimt som har hatt tro på meg. Jeg hadde aldri klart dette alene. Jeg vil gi noe tilbake til alle.

