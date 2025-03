Inkasserte sesongen første trepoenger i serieåpningen

Det var alt annet enn en lett oppgave som ventet Bodø/Glimt i serieåpningen, men til tross de helgule tapte antallet traktorer på stadionen, så vant de kampen. Og det er jo tross alt det viktigste.

Bryne var det beste hjemmelaget i fjorårets Obos-liga og tapte kun en hjemmekamp hele sesongen, men mot de regjerende seriemesterne fikk nyopprykkede Bryne det tøft.

Tøft ble det riktig nok for alle, for denne gressmatta var alt annet enn klar til seriestart i Eliteserien. Til å være i Norge i mars var den ganske fint, men det tok ikke mange minuttene før den var mer brun og gjørmete enn grønn gress, og det minnet mer og mer om en åker.

Det gjorde det svært vanskelig å spille fotball, for begge lag. Kampen ble preget av mange balltap og mye klassisk klabb og babb.

Første omgang var ganske sjansefattig, men like etter halvtimen skulle det gå for de helgule.

Ulrik Saltnes vant ballen på midten og spilte fint opp Ole-Didrik Blomberg. Nysigneringen prøvde seg på en avslutning, men ballen havnet i stedet hos Kasper Høgh som enkelt kunne sette inn 0-1 bak en utspilt keeper.

– Dette kan fort bli den avgjørende scoringen, sa Radio 3s kommentator Benjamin Solås under direktesendingen fra Bryne Stadion. Det fikk vi jammen rett i.

Underlaget ble bare tøffere og tøffere og noe særlig fotballkamp ble dette aldri. De helgule kunne doblet ledelsen etter en straffe i andre omgang, men Jens Petter Hauge klarte ikke overliste Bryne sin sisteskandse fra 11 meters merket.

Dermed blir det 0-1 og de helgule tar med seg tre poeng hjem fra seriepremieren.

Neste utfordring for de helgule er hjemme mot HamKam som spilles lørdag 5. april, den hører du selvfølgelig direkte på Radio 3.

Odin Bjørtuft var fornøyd med tre poeng i serieåpningen, og kunne fortelle om en skikkelig kamp ute på den slitte matta. Hør hva han hadde å si til oss etter kampslutt her:

Radio 3-børsen:

3: Ulrik Saltnes

Kriget heroisk på midten på det som var en utrolig utfordrende bane. Dette er en helt annen kamp enn det både Saltnes og de andre er vant med hvor det ikke handler om ballbesittelse men å krige i hver duell for å vinne ballen tilbake. Den viktigste ballvinningen gjorde han etter litt over halvtimen når han vant ballen på midten, satt opp Blomberg i det som endte i kampens eneste scoring.

2: Odin Bjørtuft

Også Bjørtuft kjempet som en helt i dag, sammen med stoppermakker Gundersen så holdt han unna det meste som kom, og bidro til at det ikke bare ble tre poeng, men også smultring hjem til Bodø. Uttalte selv at han elsker slike krigerkamper etter kampslutt.

1: Nikita Haikin

Alt i alt får ikke Haikin så alt for mye å gjøre gjennom 90. minutter da dette ble en ganske sjansefattig kamp. Men han gjør to vanvittige redninger i løpet av kampen som i en 1-0 seier blir kampavgjørende for at alle tre poengene ble med hjem til Bodø!

Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Radio 3-børsen går fra år til år, og etter årets denne kampen ser stillingen foreløpig slik ut:

9 Fredrik Bjørkan

8 Nikita Haikin

6 Patrick Berg

4 Jostein Gundersen

3 Ulrik Saltnes

3 Odin Bjørtuft

2 Sondre Brunstad Fet

2 Isak Määttä

2 Håkon Evjen

2 Jens Petter Hauge

1 Brice Wembangomo