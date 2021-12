Kjetil har forlenget med Bodø/Glimt

Etter en høst preget av spekulasjoner, mediakjør og betenkningstid er endelig all tvil fjernet. Kjetil Knutsen og Morten Kalvenes blir i Bodø/Glimt.

Mandag denne uken var førstnevnte på plass i Bodø for å sluttføre avtalen som knytter han og makkeren til Glimt ut 2024-sesongen.

– Jeg er glad for at prosessen er avsluttet. Det er utrolig deilig å vite hva som skjer fremover og jeg gleder meg til det som kommer, sier Knutsen etter at pennen er satt på papiret.

Det har vært en lang prosess til dit vi står i dag, men Knutsen er tydelig på at det aldri har handlet om et ønske om å forlate Glimt.

– Jeg har snakket mye om dette, men det har kun handlet om å ta en runde med familien og en runde med deg selv på hva som kreves for å videreutvikle ting.

Med seg på laget har han også, som nevnt Morten Kalvenes. Sammen med resten av trenerteamet er Knutsen trygg på at de kan ta det neste steget med Bodø/Glimt.

Glimtgull i Bodø

Høsten har ikke bare vært preget av spekulasjoner på trenerfronten. Høsten har også vært preget av forrykende fotball, seriegull, Europa-sensasjoner og prisdryss. Forrige mandag ble bergenseren hyllet og kåret til Årets trener i Eliteserien for tredje år på rad.

Nå som valget om fremtiden er tatt er det naturlig å begynne å se fremover. Selv om Glimt nok en gang ser ut til å miste sentrale spillere etter en god sesong betyr ikke det kroken på døra for den pågående Glimt-suksessen.

– Det er sånn at du kan velge se om et glass er halvfullt eller halvtomt. Det er noe med folkene som er i denne klubben. Både spillesgruppen, trenerteamet og resten klubben for øvrig gjør det til et fantastisk sted å være. Derfor er jeg utrolig glad for å få muligheten til å videreutvikle det vi har begynt på, forklarer han.

Europa-drømmen

Etter å ha feid både Zorya Luhansk, CSKA Sofia og AS Roma av kunstgressmatta i Bodø i høst gikk den helgule debutanten videre fra gruppespillet i UEFA Europa Conference League, med en meget fortjent og sterk andreplass i gruppe C.

I februar venter derfor nye utfordringer for Bodø/Glimt ute i Europa når de møter Celtic i Play Off for å nå sluttspillet.

– Vi skal ta nye steg fra det vi har gjort i årets sesong. Nå er det faktisk sånn at årets sesong ikke er over. Vi møter Celtic allerede i februar og jeg tror vi er konkurransedyktige. Det har jeg lyst til å være med på.

– I tillegg er det NM og Eliteserien allerede i mars/april, før vi skal ut i en ny runde i Champions League-kvalifisering til sommeren.

2021 er ikke nødvendigvis toppen

Bodø/Glimt har tatt fotball-Norge med storm de siste tre sesongene og selv om laget nå har tre medaljer på rad er jobben langt fra over.

– Gjennom det vi har gjort de siste årene har vi vist at vi kan være med på på et høyt nivå. Klubben har utviklet seg til å bli en stabil eliteserieklubb, men vi har ambisjoner om å bli en stabil toppklubb. Vi har ikke nok erfaring til å kunne kalle oss det enda.

– Fundamentet er tydelig og vi opplever at vi er attraktive i spillermarkedet. Det hele handler om å utnytte momentumet vi har der det er mulig.

Og når en sesong er (nesten) over kommer en ny. Med en ny sesong kommer også et nytt momentum Knutsen gleder seg til å utnytte.

– Vi har klart å prestere i både serie og i Europa i 2021, så det er en enorm prestasjon. Nå handler det om å utvikle spillere og den gruppen vi har, men også utvikle de nye som kommer til.

– Svært glad for at de blir med videre

Den forrige kontrakten til Knutsen og Kalvenes gikk opprinnelig ut førstkommende sommer, mens trener Jonas Ueland Kolstad skrev under for tre nye år for ett år siden.

– Jonas har gjort en viktig jobb for oss i flere år. Mange ser på Jonas som en keepertrener, men han er mye mer enn det for oss. Han er en viktig del av trenerteamet! sa Knutsen julaften i fjor da Kolstads kontrakt ble forlenget.

Daglig leder, Frode Thomassen, i FK Bodø/Glimt er naturligvis fornøyd med å ha forlenget avtalen med de to trenerne.

– Vi er selvfølgelig svært glad for at både Kjetil og Morten blir med oss inn i de kommende årene. Vi kan da fortsette å bygge, utvikle klubb og kultur med de mest sentrale og viktige lederne på sport. A-laget er klubbens kjerneprodukt, og Kjetil og Morten har definitivt levert avgjørende bidrag til de prestasjoner klubben har oppnådd i de senere årene. Nå rettes blikket fremover og vi gleder oss til å ta fatt på arbeidet med å videreutvikle oss i årene som kommer, sier han og følger opp;

– Det er menneskene i klubben, og den kulturen som er skapt, som har bidratt til utvikling og gode sportslige prestasjoner. Det er denne vi nå skal bygge videre på, og da innenfor bærekraftige, ansvarlige økonomiske rammer i klubb. Klubben står trygt på selvstendige ben, noe som er et godt og viktig utgangspunkt i årene fremover.