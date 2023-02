Klarte ikke skaffe noe drømmeutgangspunkt

Endelig var europafotballen tilbake i Bodø og forventningene var store da Glimt tok i mot Lech Poznan til dyst.

Dessverre leverte aldri de helgule opp til forventningene selv om det så lenge sånn ut i første omgang.

Glimt kom ut i hundre og dominerte førsteomgangen, men klarte aldri få ballen i målet.

I andre omgang ble det en helt annen kamp. Gjestene fra Polen kom seg til flere store sjanser i starten av omgangen, Glimt hadde noen skremmeskudd, men kampen døde raskt ut og ebbet ut i en klassisk 0-0 kamp.

Dermed får Glimt et meget tøft utgangspunkt når de skal ut mot samme lag forran 40.000 supportere i Polen om en uke.

Dette sa Patrick Berg til oss etter kampslutt:

Radio 3-børsen:

3: Patrick Berg

I en kamp hvor det ikke var så alt for mye positivt å ta med seg var kapteinen et unntak. Herjet tidvis på midten og hadde utallige gjenvinninger på motstanderens banehalvdel. Klarte dessverre ikke bidra til noen scoringer i dag.

2: Adam Sørensen

Mange fryktet det verste når Fredrik Bjørkan mistet europakampene. Men det ser virkelig ut som venstrebackplassen er i trygge hender med den unge dansken. Sprudlende offensivt og god kontroll defensivt. Blir spennende å følge han fremover.

1: Albert Grønbæk

To dansker på poenglisten i dag. Ikke alt stemte for Glimt offensivt i dag, men det Glimt kom til av sjanser sto Grønbæk for. To gode skudd blant annet hvor han fort kunne blitt målscorer. Vi får håpe skaden han pådro seg er av det mindre alvorlige slaget og at han er klar til returen.

Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Stillingen sammenlagt for sesongen 2023 etter denne kampen slik ut:

Patrick Berg 3

Adam Sørensen 2

Albert Grønbæk 1