Knallsterk sesongstart for de helgule

Bodø/Glimt gjør som i fjor, vinner fotballkamper. Etter en solid seier i serieåpningen mot Tromsø fortsatte seierskalaset borte mot Kristiansund.

Etter en knusende seier over erkerival Tromsø ventet en på papiret tøffere oppgave borte mot Kristiansund for de helgule. Den utfordringen tok de på strak arm og vant sin andre kamp for sesongen.

Skrevet i stjernene må man kunne si det var at mannen Glimt hentet fra nettopp Kristiansund også skulle score her. Sondre Sørli plasserte seg smart i 16-meteren og var nådeløs mot sin tidligere keeper da han banket ballen i målet etter halvtimen spilt, som også var pauseresultatet.

Glimt skulle også få seg en scoring i andre omgang. Patrick Berg ladet skuddfoten fra ca 20 meters hold hvor Kristiansund-keeperen måtte gi retur. Slik en god spiss skal være jaktet Erik Botheim returen og scoret i sin andre kamp på rad for de helgule.

Noe trener Kjetil Knutsen var fornøyd med.

– Det er viktig med en spiss som leverer med scoring, det er viktig for oss, men også viktig for han selv, oppsumerte Knutsen til Eurosport etter kampslutt.

Scoringsmannen selv sier dette ikke var noen tilfeldig scoring.

– Det er en vanskelig scoring, jeg så Pat skute knallharde skudd i oppvarminga, så jeg var oppmerksom på det og når han gjorde klar skuddfoten var jeg klar på returen, sa Botheim til Eurosport.

Avslutningsvis var ikke Kjetil Knutsen nevneverdig fornøyd til tross for to seiere av to mulige og 5-0 i målforskjell.

– Dette var en vanskelig kamp hvor vi møter en motstander som tar ut våre styrker. Vi spiller dårlig i første omgang men forbedrer oss i andre. Jeg vil si det er et steg til siden etter tromsøkampen, vi har fortsatt mye å gå på, oppsumerte treneren etter kampslutt.

Bodø/Glimt sin neste kamp er allerede på søndag, den også av det tøffe slaget hjemme mot Rosenborg på Aspmyra.

Kampen på fotballens nasjonaldag hører du som vanlig direkte på Radio 3.