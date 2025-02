Knepent tap – men har alt å spille for i returen

Det så lenge ut til at Bodø/Glimt skulle få med seg uavgjorten og det gode utgangspunktet fra Nederland, men så glapp det med det alle siste sparket på ballen.

Det var derimot ikke helt ufortjent, for Twente var det beste laget på eget gress.

Det var de helrøde som tok en tidlig ledelse etter bare fire minutter, og Glimt var heldige med at det var eneste scoring i mot i første omgang. Blant annet hadde vertene en kjempesjanse med skudd i tverrligger like før pause.

Glimt startet godt i andre omgang, men etter hvert kom det store sjanser til hjemmelaget også i den andre omganger. Noen pasningsfeil innenfor egen 16-meter holdt på å straffe seg for de helgule, men nok en gang slapp de med skrekken.

Styrken til Bodø/Glimt er heldigvis at de aldri gir opp, og det gjorde de heller ikke på denne tøffe bortebanen.

Etter 85. minutter, og med Bodø/Glimts første(!) skudd på mål satt den endelig når hærføreren Patrick Berg ble spilt gjennom av Isak Määttä og banket inn utligningen.

Fra der og ut så vi et helt annet Glimt-lag. Twente som hadde dominert kampen til nå ble totalt utspilt og de helgule var nære å sette inn 1-2 på tampen og stjele med seg seieren hjem.

Dessverre skulle det ende annerledes, for etter noen store muligheter til gjestene så fikk hjemmelaget en kontring, den endte med et innlegg som traff hånden til Jostein Gundersen. Nådeløs var dommeren og pekte rett på straffemerket.

Hjemmelagets kaptein gjorde ingen feil og satte inn 2-1 på overtiden av overtiden, med det aller siste sparket på ballen og det ble hjemmelaget som får med seg det beste utgangspunktet til returen. Noe som føles «jævlig surt» i følge Jostein Gundersen, men heller ikke ufortjent.

Bodø/Glimt har vært gode på hjemmebane i Europa, og det er ingen lag som gleder seg til å møte Glimt der, i alle fall ikke i februar. Dermed har de helgule alt å spille for i returen i Bodø og fortsatt gode muligheter til å ta seg videre i Europa League på eget gress.

Her kan du høre hva Jostein Gundersen hadde å si om straffesituasjonen, om kampen og returen i Bodø om en uke.

Nikita Haikin sto for flere gode redninger og bidro til at det «bare» ble ett måls tap. Her kan du høre hva han hadde å si om kampen og Glimts sjanser til avansement:

Returen og den avgjørende kampen spilles på Aspmyra om en uke, den 20. februar, og den hører du så klart direkte her på kanalen hvis ikke du har mulighet å dra på stadion og heie fram de helgule til avansement.

Radio 3-børsen:

3: Patrick Berg

Nok en gang spiller kapteinen en viktig rolle og du kunne se hvor mye det betydde for han da han satte inn utligningen på tampen. Ble godt markert men serverte en god defensiv rolle med flere gode taklinger utenfor egen boks og hindret farligheter.

2: Isak Määttä

Som alle som følger med på Radio 3-børsen vet trenger man ikke ha vært involvert i hele kampen for å få poeng, å være med på avgjørende utfall teller like mye. Määttä kommer inn litt etter timen og Glimt ble umiddelbart farligere offensivt. Er også nest sist på utligningen. Kan med trygghet starte i returoppgjøret.

1: Nikita Haikin

Kunne muligens fått noen fingertupper på og avverget 1-0, men redder Glimt flere ganger i kampen etter dette. Noe shaky da Twente får flere gode sjanser litt ute i andre omgang etter glimtfeil, men på dette tidspunktet redder han en scoring på strek. Hadde Twente satt den kunne dette blitt avgjort allerede i kveld.



Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Radio 3-børsen går fra år til år, og etter årets tredje tellende kamp ser stillingen foreløpig slik ut:

6 Patrick Berg

3 Nikita Haikin

3 Fredrik Bjørkan

2 Jostein Gundersen

2 Isak Määttä

2 Håkon Evjen