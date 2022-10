Knepent tap mot et av verdens beste fotballag

Det endte til slutt med et surt 0-1 tap for Bodø/Glimt mot den Engelske serielederen, og det føles noe ufortjent.

For etter de helgule hadde lite å stille opp med i England, burde det definitivt endt annerledes i Bodø. Hjemmelaget kom ut i hundre og kunne tatt ledelsen ved flere anledninger.

I stedet ble det Bukayo Saka som klarte å klumse seg til en avslutning etter 24 minutter som sendte gjestene i føringen. Det var også pauseresultatet.

Glimt har hatt noen svake førsteomganger denne sesongen, i dag var heller ikke blant de beste men laget spilte på høyde med forhåndsfavorittene fra England.

Men der hvor Glimt har vært gode i andre omgang er nok dette en av de beste de har levert. Bodø/Glimt sjokkerte til tider det beste laget i England for øyeblikket.

Til tross for enorme muligheter fra Ola Solbakken, Runar Espejord og to fra Amahl Pellegrino ble det ingen scoringer for de gule heltene. Dermed endte det med et surt ett målstap, men de helgule har all grunn til å være stolt og fikk blant annet mye skryt fra Arsenal sin trener Mikel Arteta etter kampslutt.

– Vi er veldig stolte over å vinne mot et lag som har vunnet fjorten hjemmekamper på rad, sa spanjolen på pressekonferansen etter kampslutt og la til:

– Det ble en veldig tøff kamp og Bodø/Glimt spilte en veldig god kamp.

Patrick Berg var klar på at Glimt hadde fortjent mere denne kampen. Dette sa han til oss etter kampslutt:

Ola Solbakken var misfornøyd med å ikke score, men fornøyd med prestasjon. Dette sa han etter kampslutt:

Radio 3-børsen:

3: Marius Lode

Gjorde ikke dagen lett for Arsenal-angrepet. Hadde kontroll på det meste og begynner virkelig å finne formen igjen i Glimt-drakta. Lite han kunne gjorde med at gjestene flakset inn en scoring, ellers bidro han sterkt til å holde burde rent.

2: Alfons Sampsted

En av de bedre kampene islendingen har levert. Martinelli som er en fryktet ving blant Premier Leagues forsvarere kommer til å ha mareritt om Sampsted i kveld, klarte aldri komme seg forbi etter innhoppet. Når han tømmer lommene sine i kveld Alfons finner han nøkler, lommebok og arsenal-vingen.

1: Runar Espejord

Ble ikke noe scoring på kraftspissen i dag dessverre, men det både kunne og burde det blitt. Kom seg til en kjempesjanse han nok burde satt, ellers var han god i dag og blant Premier Leagues beste midtstoppere slet med å håndtere han.

Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Sammenlagtstilling for sesongen 2022 etter denne kampen slik ut:

Amahl Pellegrino 21

Hugo Vetlesen 15

Alfons Sampsted 12

Runar Espejord 10

Isak H. Amundsen 8

Ulrik Saltnes 8

Joel Mvuka 7

Nikita Haikin 7

Patrick Berg 5

Brede M. Moe 4

Victor Boniface 4

Lars-Jørgen Salvesen 4

Marius Lode 4

Brice Wembangomo 3

Kjetil Knutsen 3

Ola Solbakken 3

Albert Grønbæk 3

Elias Hagen 2

Nino Zugelj 2

Marius Høibråten 2

Gilbert Komsoon 1