Bodøværingene er vant med at Aspmyra er et fort, og hjemme mot nedrykkskandidat Kristiansund var inget unntak.

For et lag som kjemper om sølv er det vel nesten forventet å vinne mot et lag som styrer mot nedrykk. Det ble som mange forventet en storseier, men de helgule brukte litt tid på å komme i gang.

Men da det først smalt, så smalt det skikkelig. Hugo Vetlesen sendte hjemmelaget i føringen ett minutt før pause. Da dommeren trodde han skulle sende lagene til pause benyttet like gjerne samme mann muligheten til å score en gang til før lagene gikk hver for seg, og 2-0 sto det halvveis.

Bodø/Glimt var ikke ferdige, og i andre omgang var det Ola Solbakken sin tur. Trønderen økte først til 3-0 etter 53. minutter før han under fem minutter senere også fikk sin andre scoring for dagen.

Runar Espejord ville også være med på leken, og like etter timen var passert fikk bartemannen æren av å krone verket med 5-0, en knusende hjemmeseier til de helgule.

Hugo Vetlesen var strålende fornøyd etter seieren og to scoringer. Dette sa han til vår reporter Ørjan Olafsen etter kampslutt:

Radio 3-børsen:

3: Hugo Vetlesen

For en kamp av Hugo, man må nesten bare spørre seg, hvor mye får Glimt for denne juvelen, slår han Botheimsummen? To svært viktige scoringer i dag og en enkelt og greit god kamp av bærumingen!

2: Ola Solbakken

Begynner virkelig å finne formen nå Sol! Det passer bra med en svært viktig Eliteseriekamp neste helg, og ikke minst to meget viktige europakamper som kommer. Også han med to scoringer i dag og en generell god kamp.

1: Runar Espejord

Ble ny scoring på bartemannen i dag, men er også nest sist på to av scoringene. Tre målpoeng med andre ord på en kamp, slik gir børspoeng!

Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Sammenlagtstilling for sesongen 2022 etter denne kampen slik ut:

Amahl Pellegrino 24

Hugo Vetlesen 18

Alfons Sampsted 12

Runar Espejord 11

Isak H. Amundsen 8

Ulrik Saltnes 8

Joel Mvuka 7

Nikita Haikin 7

Ola Solbakken 7

Patrick Berg 5

Brede M. Moe 4

Victor Boniface 4

Albert Grønbæk 4

Lars-Jørgen Salvesen 4

Marius Lode 4

Brice Wembangomo 3

Kjetil Knutsen 3

Elias Hagen 2

Nino Zugelj 2

Marius Høibråten 2

Gilbert Komsoon 1