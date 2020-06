Knusende seier i første hjemmekamp

Bodø/Glimt kom inn til sin første kamp på Aspmyra denne sesongen med mye selvtillit etter en solid seier over Viking i serieåpningen, mer selvtillit får de mildt sagt etter denne oppvisningen.

Med en noe dårlig statistikk mot Haugesund var det ingen sikkerhet at Glimt skulle ta med seg tre poeng herfra, men raskt satt de all tvil til side for det ble en knusende seier til de helgule på Aspmyra.

Målfesten startet i det 16. minutt når Patrick Berg, som ikke scoret et eneste mål i fjor, fikk ballen på 16 meters hold og banket den i nettet.

Etter det var det nykommer Kasper Junker som skulle sette i gang sitt eget show. Først headet han ballen inn til 2-0 etter 23 minutter, før han på overtid av første omgang ble spilt gjennom av Hauge og banket ballen så hardt at det er utrolig det nettet fortsatt står igjen i målet og 3-0 til pause.

Junker ville ha hattrick i sin hjemmedebut og satt inn sitt tredje fire minutter i andre omgang.

Glimt var ikke ferdig, bare to minutter senere ble Hauge spilt gjennom som satt inn 5-0 til Glimt.

Gjestene fra Haugesund fikk seg en trøstescoring 10 minutter før slutt da de satt en straffe i mål.

De helgule var dessverre ikke ferdig for Haugesund sin del. Sammy Skytte fikk også en deilig hjemmedebut og satt sistemålet og sluttresultatet til 6-1.

Kjetil Knutsen var en fornøyd mann etter storseieren og hyllet hjemmefansen. Hør hva han hadde å si her:

Ulrik Saltnes mente Glimt var småheldige som fikk så mange mål, men var veldig glad for 6-1 seieren, har hans ord her:

Kasper Junker fikk en drømmehjemmedebut med hattrick. Han var fornøyd med egen innsats, men hyllet laget: