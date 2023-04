Knusende seier i hjemmepremieren

Endelig var fotballen tilbake også på Aspmyra, og for en fotballkamp vi fikk servert.

For det skulle bare ta tre minutter før vi fikk servert et skikkelig kremerhus signert Amahl Pellegrino. Fjorårets toppscorer fikk et halvveis godt slått innlegg på kanten av seksenemeteren, etter et elegant nedtak og mens ballen er i luften curler han den i hjørnet over keeperen.

Knappe fem minutter senere fikk Bodø/Glimt straffe. Samme mann gjorde seg klar til å ta det. Et svakt straffespark ble reddet av keeper Pettersson, men Stabæk-keeperen måtte gi retur og da var Pellegrino nådeløs som kunne sette inn 2-0.

Glimt var ikke ferdige, etter 22 minutter datt ballen like utenfor sekstenmeteren rett i beina på Albert Grønbæk som banket inn 3-0 som også ble pauseresultatet.

De helgule var ikke ferdige, og Amahl Pellegrino var definitivt ikke ferdig. Stabæk valgte det geniale trekket å la Pellegrino stå helt mutters aleine i favorittposisjonen sin på et hjørnespark. Da skjedde det som måtte skje, corneren ble spilt kort til Pellegrino som gjorde det som han har gjort så mange ganger før, curlet ballen vakkert inn i lengste og 4-0 til Bodø/Glimt.

Flere mål skulle det ikke bli, men Glimt tar altså en meget solid seier i første hjemmekamp i Eliteserien.

Neste kamp for Bodø/Glimt er borte mot Aalesund om en uke, den hører du som vanlig direkte på Radio 3 Bodø.

Hattrickhelt Amahl Pellegrino kunne smile etter årets første hjemmekamp, dette sa han til oss etter kampslutt:

Kjetil Knutsen var knallhard etter seieren mot Sarpsborg 08, etter kampen mot Stabæk var suksesstreneren i litt lysere lag. Dette sa han til oss etter kampslutt:

Radio 3-børsen:

3: Amahl Pellegrino

Taler for seg selv, hattrick i årets første hjemmekamp i Eliteserien. Det var litt usikkerhet rundt Pellegrino om han var klar og i sin beste form. Etter dagens kamp kan vi definitivt friskmelde fjorårets toppscorer. Stadig i sin livs form, blir det ny toppscorertittel i år? På god vei i allefall.

2: Albert Grønbæk

Som alltid god med ball i beina, fikk seg også i dag scoring, begynner å finne målformen dansken. Blir alltid farligheter når han har ballen, en konstant trussel for bortelaget.

1: Adam Sørensen

Fra start i uvant posisjon dansken, og får litt ekstra for det at han løser det helt elegant. Full kontroll defensivt og har noen utrolige offensive raid. Måten han vippet ballen over en stabækspiller og dro av et helt ledd på i andre omgang kommer vi til å leve lenge på.

Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Stillingen sammenlagt for sesongen 2023 etter denne kampen slik ut:

Albert Grønbæk 6

Patrick Berg 4

Nino Zugelj 3

Odin Bjørtuft 3

Adam Sørensen 3

Amahl Pellegrino 3

Runar Espejord 2

Hugo Vetlesen 2

Brice Wembangomo 1