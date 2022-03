Knusende seier og cupavansement

Knuste Lillestrøm i kvartfinalen og tok seg videre i cupen.

Norgesmesterskapet i fotball har vært mildt sagt turbulent for Bodø/Glimt i år. Først og fremst ble den utsatt et halvt år som følge av koronapandemi, men for Glimt ekstra spesiell ettersom Aalesund nektet å spille den flyttede 8-deltsfinalen og sendte de helgule videre på walk over, noe som har fått en del reaksjoner.

Kvartfinalen ble i det minste spilt akkurat som planlagt. Det var gjestene i rødt fra togstoppet i Viken som kom best i gang. Lillestrøm tok ledelsen før kvarteret var spilt, og det tok Glimt litt tid å svare.

Men like før pause kom utligningen fra Runar Espejord og etter det så de helgule seg aldri tilbake.

Etter pause økte først Elias Hagen til 2-1 før Amahl Pellegrino økte til 3-1. På overtid kronet Viktor Boniface verket da han banket inn 4-1.

Bodø/Glimt møter Viking i semifinalen i cupen på Aspmyra. Kampen spilles 21. april.

Her kan du høre hva Kjetil Knutsen sa etter kampslutt:

Dette sa Runar Espejord etter sitt første mål for Bodø/Glimt på Aspmyra:

Neste kamp for de helgule er serieåpningen mot Rosenborg på Aspmyra den 3. April. Den hører du som vanlig direkte på Radio 3 Bodø.