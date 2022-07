Knusende seier på hjemmebane

Det har lugget litt for de helgule denne sesongen, men da nyopprykkede Jerv kom på besøk var det ingen tvil om hvem som var best.

For etter et svært skuffende resultat i midtuken slo Glimt voldsomt tilbake mot de gule fra sørlandet. Etter 4-0 til pause pyntet hattrick-helt Pellegrino på resultatet til 5-0 som også ble sluttresultatet.

Hattrickhelten selv var godt fornøyd med tre scoringer, som han selv sier var artig etter kampslutt. Men trekker fram at det er ekstra artig at nye spillere får prøvd seg og sikter til debutene til Fredrik Sjøvold og Ask Tjærandsen-Skau. Dette sa han til oss etter kampslutt:

Kaptein Ulrik Saltnes fikk også en scoring, og sier det var viktig for selvtilliten til laget foran returoppgjøret i Europa på onsdag. Dette sa han etter kampslutt:

Neste kamp er altså alt på onsdag mot Linfield hjemme på Aspmyra. Nord-Irene leder 1-0 etter første oppgjør og Glimt må vinne med to for å sikre seg avansement i Champions League. Billetter finner du på Glimt.no, har du ikke mulighet å dra på stadion hører du kampen direkte på Radio 3.