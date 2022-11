Knuste Godset og sikret sølvet

Oppskriften var enkel for Bodø/Glimt i siste serierunde. Seier ville gi sølv i årets Eliteserie.

De helgule gav de mange tilreisende en verdig avslutning med spenning og storseier. I tillegg, ikke at de trengte det, fikk Glimt også hjelp fra uventet hold der Sarpsborg 08 overraskende vant borte mot Rosenborg i siste serierunde.

Men altså i Drammen kunne Glimt gjøre jobben selv. Det ble ikke den mest optimale starten for de helgule da drammenserne gikk opp i ledelsen etter bare kvarteret spilt. Bodø/Glimt svarte like før pause og fikk utligningen rett før lagene gikk i garderoben.

I andre omgang var det ingen tvil om at Glimt ville ha sølvet med seg i bagasjen hjem. De helgule gikk rett i angrep og Runar Espejord fikk æren av å sende Glimt i føringen til 2-1.

Det kom et svar fra Godset men så ga Bodø/Glimt full gass. Scoringer av Marius Høibråten og toppscorer Amahl Pellegrino sørget for en mesterlig 2-4 seier og andreplass i Eliteserien.

Amahl Pellegrino er på utgående kontrakt og fikk spørsmål om det etter kampslutt. Årets spiller i Eliteserien bekreftet at det ligger et tilbud på bordet. Dette svarte han:

Kjetil Knutsen var godt fornøyd med at guttene hans sikret sølvet. Slik oppsummerte han årets sesong til oss:

Marius Høibråten sendte Glimt i føringen igjen i andre omgang. Dette sa han til oss etter kampslutt:

Med det er et langt 2022 over for Bodø/Glimt, men også neste sesong starter tidlig med Europa-sluttspill i februar hvor vi møter Lech Poznan over to kamper. Vi høres igjen da!

