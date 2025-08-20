Knuste Østerrikerne og er på vei til Champions League

En, to, tre, på det fjerde skal det skjer. Det er ganske nært realitet for Bodø/Glimt nå i deres jakt på Champions League fotball.

For ikke bare sikret de helgule seg et godt utgangspunkt i den første av de to Play Off-kampene mot Sturm Graz, men de fullstendig kledde av og latterliggjorde den Østerrikske mesteren.

Bare syv minutter tok det før det smalt i nettmaskene for første gang. Glimt leverte champagnefotball på vei til Champions League og Høgh fikk avslutte et nydelig angrep som sendte Aspmyra til himmels, men det var ganske mange fler ganger hjemmepublikummet skulle få juble denne kvelden.

For bare tre minutter senere fikk Glimt corner. Innlegget fra Patrick Berg landet hos Bjørtuft som stanget inn 2-0 til øverdøvende jubel fra Aspmyra.

Da klokken bikket 25 minutter vartet de helgule opp med et nytt mønsterangrep, denne gangen var det Ulrik Saltnes som fikk æren av å score et offisielt Champions League mål på Aspmyra. 3-0 var også resultatet til pause og Glimt gikk til pause med en godkjent førsteomgang.

De helgule var ikke ferdig, ti minutter ut i den andre omgangen smalt det igjen. Ballen landet hos Håkon Evjen som smalt til innenfor 16-meteren til 4-0.

Spikeren i kista sørget Jens Petter Hauge for som dermed noterer seg for et hattrick i målgivende da han sendte ballen via en av gjestenes spillere til 5-0.

Dobbeltoppgjøret avsluttes i Østerrike tirsdag neste uke, men det må være lov å si at Bodø/Glimt har sikret seg et meget godt utgangspunkt før returen og har nå et og et halv ben inne i Champions League denne høsten og vinteren.

Fredrik Bjørkan var involvert i flere scoringer og var strålende fornøyd etter kampslutt. Dette hadde han å si til oss:

Jens Petter Hauge var blant banes beste i dag med tre målgivende. Dette sa han etter kampslutt:

Radio 3-børsen:

3: Jens Petter Hauge

Begynner virkelig å markere seg som en av Glimts viktigste spillere igjen. Var enorm i Europa sist, og viser sitt høye toppnivå igjen i dag. Er en mann for de store scenene Jens Petter, noe et hattrick av målgivende viser i dag.

2: Nikita Haikin

Har ikke nødvendigvis så mye å gjøre i dag Nikita, men den redningen han gjør på 0-0 er så viktig og verdt børspoeng. Hadde Sturm tatt ledelsen der hadde dette blitt en helt annen kamp, så på mange måter en matchvinnerredning. Smultringer skal også alltids belønnes!

1: Ulrik Saltnes

Som en god vin blir han bare bedre og bedre med årene Saltes. Kombinerer utrolig bra på venstresiden i dag med Jens Petter og Fredrik, og får seg også en nydelig scoring, man ser på feiringen hvor mye det betyr for han.

Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Radio 3-børsen går fra år til år, og etter årets denne kampen ser stillingen foreløpig slik ut:

23 Ulrik Saltnes

20 Patrick Berg

18 Nikita Haikin

13 Fredrik Bjørkan

12 Håkon Evjen

12 Odin Bjørtuft

10 Jens Petter Hauge

9 Haitam Aleesami

9 Kasper Høgh

8 Jostein Gundersen

6 Fredrik Sjøvold

6 Ole Didrik Blomberg

5 Sondre Auklend

4 Sondre Brunstad Fet

3 Villads Nielsen

3 Daniel Bassi

2 Isak Määttä

2 Brede Moe

1 Andreas Helmersen

1 Jeppe Kjær

1 Brice Wembangomo