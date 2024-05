Knuste polkaene i småbiter

Fantastisk vær, et Bodø/Glimt som storspiller, og storseier over lillebror. Det er fasiten på en god fotballens nasjonaldag det!

For her var det aldri tvil om hvilken farge Nord-Norge skulle være. Glimt tok umiddelbart kommandoen i Slaget om Nord-Norge.

Første uttelling kom etter 18 minutter hvor Albert Grønbæk fikk ballen innenfor 16-meteren. Dynamittdansken gjorde ingen feil og banket ballen utakbart for keeper Haugaard til 1-0.

Men dansken var ikke ferdig. For to minutter senere fullførte han to magiske minutter når tidens klabb og babb-scoring, hvor Glimt ville fått straffespark hvis ikke Grønbæk hadde klart å fomle ballen i nota til slutt til 2-0. Det var også stillingen til pause.

Det var tydelig at gjestene fra Murmansk hadde lite å stille opp denne vakre maikvelden i Bodø også i andre omgang.

Kvarter ut i omgangen falt ballen ned til en annen danske, denne gangen med navn Kasper Høgh fra femten meters hold banken han ballen nede i hjørne til 3-0.

Kronen på verket fikk bodøgutten Jens Petter Hauge stå for. En nydelig kontring ressigert Håkon Evjen endte hos Hauge, som rundet en TIL-forsvarer og banket ballen uttakbart inn til 4-0 som ble sluttresultatet.

En fantastisk fotballkveld sett med bodøøyne, som stadig troner øverst på tabellen.

Jostein Gundersen kunne smile fra øre til øre etter å ha vunnet på 16. mai. Dette sa han til oss etter kampslutt:

Albert Grønbæk ble kampens store spiller med sine to scoringer. Dette sa han etter kampslutt:

Kjetil Knutsen, iført noe så sjeldent som t-skjorte og short, kunne være fornøyd etter denne seieren. Selv mener han at han er like fornøyd uansett hvem vi vinner mot, men erkjenner at dette nok er ekstra viktig for supporterne. Dette sa han til oss:

Radio 3-børsen:

3: Albert Grønbæk

Back to back trepoengere på Grønbæk. To flotte scoringer i dag. Eller en veldig flott scoring og en litt flaksscoring som nok hadde blitt straffe hvis ikke den hadde gått i mål. Storspilte uansett i Slaget om Nord-Norge! Blir spennende å se hvor lenge Glimt klarer å holde på dette unike talentet.

2: Jostein Gundersen

Storspilte mot tidligere lagkamerater! Ble noen tøffe fighter for han, spesielt i slutten av første omgang, men løste det bra. Dommer burde nok vært litt mer oppe med gulkortet på noen av de. Har ellers full kontroll på Nordås og Erlien, som en klok mann en gang sa på Aspmyra «Det er ingenting å være redd for», i allefall ikke med Gundersen bak.

1: Ulrik Saltnes

Inn fra start igjen mot laget han liker aller best å slå. Det likte han også i dag, var nær og få seg scoring og, men måtte nøye seg med assist på 2-0. Skaper mange farligheter og er sterk i alle duellene, gav seg aldri i en eneste en.

Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Etter dagens kamp ser stillingen slik ut:

10 Albert Grønbæk

9 Fredrik Bjørkan

8 Jostein Gundersen

7 Patrick Berg

4 Ulrik Saltnes

3 Adam Sørensen

3 Håkon Evjen

3 Nikita Haikin

2 Kjetil Haug

2 Brede Moe

2 Sondre Sørli

2 Fredrik Sjøvold

2 August Mikkelsen

2 Nino Zugelj

1 Jens Petter Hauge