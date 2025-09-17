Kriget til seg ett viktig poeng etter drømmescoring

Det var liten tvil om at hvis de helgule skulle ha et håp om avansement i Champions League er dette en kamp man trenger poeng fra.

Det ble det også, med et nødskrik. Til tross for en positiv første omgang var det hjemmelaget som gikk til pause med 1-0. Det etter en enorm sjanse til de helgule etter ti minutter. Kort tid senere satte Slavia inn kampens første scoring etter en markeringstabbe i Glimtforsvaret.

Glimt hadde mest ball, men de store sjansene uteble og hjemmelaget gikk i garderoben med ettmålsledelse.

Bodø/Glimt kom ut i andre omgang med mye energi, mye takket være et godt bytte hvor Bassi kom inn, nevnte Bassi skaffet også straffe til Glimt kort tid ut i andre omgang.

Dessverre leverte Høgh en dårlig straffe og scoringen og utligningen uteble.

I stedet økte Slavia Praha til 2-0 midt i den andre omgangen, og håpet om poeng var syltynt for Glimt.

Men så dukket Daniel Bassi opp igjen. Bassi lurte seg inn bak forsvaret og fikk ballen foran mål hvor han først skøyt via blokka men satte returen inn til 2-1.

Glimt fortsatte å presse og like før slutt fikk de uttelling for strevet. Helmersen misset en enorm sjanse etter en Glimtkontring, men så landet ballen hos Sondre Brunstad Fet. Sunnmøringen klinet til på hel volley og sendte den gule bortesvingen og alle i Nord-Norge til himmels da den via tverligger gikk inn til 2-2!

Slavia Praha presset på enromt i overtidsminuttene, spesielt siden Glimt måtte avslutte med en mann mindre da Riisnæs måtte ut med skadde. Men en heroisk Haikin som leverte en enorm redning på tampen sørget for at Glimt tar med seg et heroisk poeng hjem til Bodø.

Radio 3-børsen:

3: Daniel Bassi

Kommer inn til pause og markerer seg umiddelbart. Skaffer et klart straffespark selv om VAR og dommerne tydeligvis trengte å bruke fem minutter for å se tidenes klareste straffe. Når ikke Høgh gjorde jobben fra ellevemeteren tok lynvingen saken i egne hender og satte inn reduseringen. Nå er Bassi klar til å starte flere kamper!

2: Sondre Brunstad Fet

Kommer inn ut i andre omgangen og får umiddelabart kalddusj når Slavia øker til 2-0. Men det stopper han ikke, er med på reduseringen og scorer årets Champions League mål når han banker inn 2-2 på hel volley på overtid. Den Sondre, den kommer du til å huske lenge!

1: Nikita Haikin

Like viktig som Sondre Fets scoring på overtid, er redningen Haikin gjør helt på tampen når det glipper i forsvaret og Slavia får en sjanse alene med keeper. Der reddet du et veldig viktig poeng Nikita!

Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Radio 3-børsen går fra år til år, og etter årets denne kampen ser stillingen foreløpig slik ut:

23 Ulrik Saltnes

20 Patrick Berg

19 Nikita Haikin

17 Jens Petter Hauge

14 Håkon Evjen

13 Fredrik Bjørkan

12 Odin Bjørtuft

9 Haitam Aleesami

9 Kasper Høgh

8 Jostein Gundersen

7 Daniel Bassi

6 Sondre Brunstad Fet

6 Fredrik Sjøvold

6 Ole Didrik Blomberg

5 Sondre Auklend

5 Mathias Jørgensen3 Villads Nielsen

3 Ola Brynhildsen

2 Isak Määttä

2 Brede Moe

1 Andreas Helmersen

1 Jeppe Kjær

1 Brice Wembangomo