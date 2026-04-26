Kruttsterk borteseier i toppoppgjøret

Bodø/Glimt hadde en stor oppgave for seg når de skulle reise ned til en umulig bortebane, men ingenting er umulig for Bodø/Glimt.

Lillestrøm er i kanonform, og har bare tapt en kamp det siste året, i cupen mot Bodø/Glimt. I Eliteserien fikk kanarifuglene også kjenne på den Nord-Norske styrken.

Kampen startet jevnspilt og det var hjemmelaget som kom best i gang, men sterkt defensivt spill av de helhvite for anledningen gjorde at det lenge sto 0-0.

Helt til det 37. minutt hvor vi skulle få servert litt magi signert Håkon Evjen. Et innlegg ble stusset videre av Høgh, Evjen fikk kontroll på ballen i feltet og feilvent snudde han seg og banket ballen på volley stolpe inn fra elleve meter.

– Klassescoring fra Evjen, utbrøt kommentatorene til Radio 3 under direktesendingen av kampen.

Det ble første omgangs eneste scoring.

Men kampen skulle få flere scoringer og andre omgang var bare tre minutter gammel da Lillestrøms keeper gjorde en kjempefeil og spilte ballen rett i beina på Blomberg, han tok med seg ballen inn mot femmeteren og la ballen perfekt til Kasper Høgh som fikk en enkel oppgave med å tuppe ballen inn i et helt åpent mål.

Flere scoringer ble det ikke, mye takket være heroisk forsvarsspill av de helgule, som dermed tar med seg tre knallsterke poeng fra en vanskelig bortebane.

Allerede torsdag er det ny kamp for Bodø/Glimt når Start kommer opp til Bodø i en fremskyvet kamp.

Radio 3-børsen:

3: Håkon Evjen

I dag blir det vanskelig å bare velge tre spillere for børspoeng, for i dag fortjente alle poeng. Men vi får gi Evjen tre’eren for hans kunstscoring som sendte Glimt i føringen, utrolig viktig mål og en strålende prestasjon.

2: Nikita Haikin

Ny smultring for Haikin, hans andre på rad i Eliteserien. Tar unna det han får mot seg, og fortsetter storspillet han er inne i.

1: Fredrik Bjørkan

I dag fortjener alle i forsvaret børspoeng, men vi må trekke fram en og det blir Bjørkan som er involvert i det meste offensivt som defensivt i dag. Sterk prestasjon av backen.

Radio 3 børsen går fra år til år og etter dagens kamp er dette stillingen så langt i 2026 sin utgave av Radio 3-børsen:

8 Jens Petter Hauge

8 Fredrik Sjøvold

8 Håkon Evjen

8 Nikita Haikin

6 Kasper Høgh

5 Sondre Brunstad Fet

5 Andreas Helmersen

4 Odin Bjørtuft

4 Fredrik Bjørkan

3 Jostein Gundersen

2 Anders Klynge

1 Patrick Berg

1 Haitam Aleesami

1 Daniel Bassi

1 Isak Määttä

1 Ole Didrik Blomberg

Avisa Nordland var på plass på Åråsen og tok blant annet en prat med Ole Didrik Blomberg, dette hadde han å si om kampen, og om jordskjelvet på morgenen før kamp:

