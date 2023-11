Kunstscoring og stort steg mot seriegull

Bodø/Glimt har hatt god kontroll på Lillestrøm de siste årene, selv om det historisk sett har vært en tøff nøtt og knekke.

Det ble de seneste års statistikk som ble fortsatt med, vi må faktisk helt tilbake til 2015 for å finne sist gang Lillestrøm vant mot Bodø/Glimt i en seriekamp, nå må de vente minst ett år til.

Glimt ville mest og gikk rett i angrep, og det tok ikke lang tid før uttellingen kom. Ballen datt ned etter en corner til slutt hos Patrick Berg som fyret av, ballen gikk via Brede Moe og i mål til 1-0 etter bare syv minutter.

– Nå har han to scoringer på rad Brede, en i eget mot Besiktas og en nå i motstanders mål. Det var greit å hjelpe han med å få tilbake selvtilliten, var et innøvd trekk, sa Patrick til Radio 3 etter kampslutt med et smil.

Flere mål ble det ikke før pause, men i andre omgang tok det helt av.

Like etter timen spilt falt ballen ned til Amahl Pellegrino, som ikke gjorde noen feil alene med keeper. Sendte LSK sin sisteskanse feil vei og satt ballen enkelt i nærmeste hjørne til 2-0.

Noen få minutter senere fikk Lillestrøm en redusering på hjørnespark, men så kom kveldens desiderte høydepunkt.

For av alle mulige på banen dukket altså Brice Wembangomo opp på vel 20 meters hold og bare dundret ballen i krysset til 3-1.

– Ferdigscoret, legger den på riktig fot på Brice da vet man det blir mål, mente Patrick Berg som var nest sist på ballen, i praten med Radio 3 etter kampslutt.

– Det var utrolig gøy, fikk ballen i gunstig posisjon og da var det bare å prøve seg, sa Brice til Radio 3 etter kampslutt om scoringen.

Patrick Berg fikk seg to målgivende pasninger i dag. Dette sa han til oss etter kampslutt:

Brice Wembangomo leverte en skikkelig kunstscoring, dette sa han til oss etter kampslutt:

Radio 3-børsen:

3: Brice Wembangomo

Med en slik kunstscoring er det vel ingen tvil om at det blir toppscore på børsen, makan til kremerhus! Fra høyrebacken! Utrolig! Har også en meget god kamp generelt Brice, skaper mye rom gjennom hele kampen med dragningene sine hvor han løper gjennom Lillestrøm sine spillere og trekker inn i banen.

2: Patrick Berg

To målgivende i dag på Pat! Den ene kanskje litt mer ferdigscoret enn den andre, men like mye telles de som målgivende. Kongen på midten i dag, og gjør det vanskelig for Lillestrøm og etablere spill i Bodø.

1: Fredrik Bjørkan

Backenes dag på børsen i dag, ingen kunstscoring på Bjørkan men han er mye involvert i spillet begge veier. Leser det defensive bra og har god kontroll på Edh, Ibrahimaj og det som er gjennom kampen. En del gode offensive involveringer har han også.

Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Stillingen sammenlagt for sesongen 2023 etter denne kampen slik ut:

Amahl Pellegrino 21

Faris Pemi 19

Albert Grønbæk 18

Patrick Berg 17

Ulrik Saltnes 12

Odin Bjørtuft 12

Adam Sørensen 9

Nikita Haikin 9

Brede Moe 7

Nino Zugelj 7

Brice Wembangomo 6

Hugo Vetlesen 6

Tobias Gulliksen 4

Fredrik Bjørkan 4

Marius Lode 3

Joel Mvuka 2

Runar Espejord 2

Sondre Sørli 2