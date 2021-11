Ledet to ganger i Roma

De gule heltene fra Bodø sjokkerte Roma og fotballeuropa igjen to ganger, og kriget seg til et historisk bortepoeng.

Det poenget sørger nemlig fortsatt for at de helgule topper gruppe C over nettopp Roma.

Rett før pause klikket det helt i bortesvingen når Ola Solbakken curlet ballen nydelig forbi en utspilt romakeeper til 0-1 som også ble pauseresultatet.

Glimt fikk ikke en veldig bra start på andreomgangen når laget fra den evige stad utlignet etter bare sju minutter.

Bedre gikk det cirka 10 minutter senere når Erik Botheim fikk ballen midt på pannebrasken og headet inn 1-2 etter 65 minutter.

Glimt kjempet heroisk og så lenge ut til å ta nok en vanvittig seier mot Roma men må nøye seg med ett poeng etter Ibanez utlignet for hjemmelaget fem minutter før slutt.

Mourinho i kjent stil hadde mange unnskyldninger på pressekonferansen etter kampslutt og hadde flere spillere å skylde på.

– Det er et tett kampprogram og spillerne er slitne. Spillere som Mkhitaryan og Shaarawy spiller ikke sin beste kamp. Spillerne ble slitne fort, var noen av unnskyldningene portugiseren kom med etter kampslutt.

Kjetil Knutsen var fornøyd med resultatet, her kan du høre hva han sa på pressekonferansen etter kampslutt. (Dårlig lyd ettersom den lille klubben Roma har begrenset med lydkabler til pressen).

Neste kamp for de helgule er borte mot Haugesund på søndag, også den hører du selvfølgelig direkte på Radio 3.