Lode scoret årets mål og gjorde Glimt historisk

Bodø/Glimt hadde allerede rukket å bli historiske etter seieren mot Aalesund hvor de tangerte Rosenborg sin seriestart med sju seiere på rad, nå har de rekorden for seg selv med foreløpig åtte.

Det skal de takke midtstopper Marius Lode for, det kommer vi tilbake til.

For den åttende seieren det ble en sliteseier uten like. Det startet med at gjestenes Pellegrino sendte gjestene i føringen etter halvtimen spilt som også var stillingen til pause.

Glimt klarte heller ikke åpne Kristiansundforsvaret i andre omgang, men så tok treneren grep. Inn kom Victor Boniface og det ga resultat umiddelbart. Først med en godt innlegg som resulterte i corner.

Glimt har ikke vært effektive på cornere i år, men denne kampen når de trengte det som mest skulle det stu. For corneren slått av Zinckernagel endte til slutt hos Patrick Berg som satt inn utligningen i det 58. minutt.

Så skulle historie virkelig skrives. For etter nok en corner datt ballen ned til Marius Lode, mannen har ikke scoret for Bodø/Glimt enda men fra 25 meter banket han ballen i krysett på halv-volley!

– Den sykeste scoringen jeg har sett sa Radio 3 sin kommentator John Harry Myhre under kampen.

– Det var en syk måte å åpne målkontoen på. Har prøvd i åtte år nå og endelig satt den, sa Lode til Eurosport etter kampen.

Med det ble Glimt historiske og har vunnet vanvittige åtte kamper på rad av åtte mulige. Kjetil Knutsen sa dette til Eurosport etter kampen:

– Kampen i dag er en oppsummering på hvor laget er kommet, det er dødt i førsteomgang men vi klarer å snu det.

– Det å vinne åtte kamper på rad det er historie og det er deilig å gjøre det avslutter trener Knutsen.

Bodø/Glimt sin neste utfordring er borte mot Mjøndalen, det ble en spinnvill kamp i fjor som endte 5-4 etter scoring 12 minutter på overtid. Den hører du også direkte på Radio 3!