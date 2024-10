Målløst i Slaget om Nord-Norge

Rammene var lagt for et uforglemmelig Slaget om Nord-Norge på Romssa Arena, da spillerne entret matta til lysshow, pyro og TIFO. Fasit ble derrimot det stikk motsatte.

For det forventede fyrverkeri ble bare på tribunen. Første omgang var av det svært sjansefattige slaget.

Den største sjansen kom da Tromsøs keeper skulle klarere, og sende ballen rett i Isak Määttä som kunne gått tilbake i mål, men de slapp med skrekken.

Andre omgang var noe mer spennende enn den første, og det var gjestene i helgult som var nærmest. Glimt hadde flere muligheter til å score og spesielt Phillip Zinckernagel føler nok han burde hatt en nettkjenning i denne kampen. Dansken hadde tre store muligheter han kunne scoret på.

Bodø/Glimt hadde flest sjanser og dominerte ballinnehavet gjennom kampen, men likevel holdt hjemmelaget på å stjele med seg poengene på tampen. Etter en duell havnet ballen hos Paintsil som kom alene gjennom med Glimts keeper Haikin. Bodø/Glimt sin sisteskandse har levert noen enormt viktige redninger denne sesongen, og dette ble intet unntak. Ut i full strekk hindret han «Gutan» i å gå opp i 1-0 og reddet dermed på mange måter poeng for Glimt i dag, på en ellers rolig dag på jobben.

Skår i gleden var at Haikin pådro seg et gult kort på tampen og mister dermed hjemmekampen mot Rosenborg neste runde.

Mål ble det altså ikke og dermed ender rivalkampen med 0-0 og ett poeng til begge lag. Med Glimts storseier tidligere i år tar de helgule fire poeng mot lillebror i nord.

Neste kamp for de helgule er allerede på onsdag borte mot Braga i Europa League, den hører du direkte på Radio 3.

Avisa Nordlands Stian Høgland var på plass etter kampslut og tok en prat med blant andre Kjetil Knutsen og Jostein Gundersen. Hør hva de hadde å si her:

Intervjuene i sin helhet og flere reaksjoner finner du på an.no.

Radio 3-børsen:

3: Nikita Haikin

Rolig dag på jobben for Haikin, men får med seg en matchvinnerredning på tampen når Paintsil kommer gjennom. Redder på mange måter poenget for et ellers dominerende Glimtlag i dag. Pådrar seg dessverre gult kort på tampen og mister dermed neste kamp for Glimt.



2: Patrick Berg

Elsker disse hatoppgjørene Patrick og leverer solid i dag. Gjør flere gode brudd og setter opp farlige sjanser ved flere anledninger. Spesielt i andre omgang burde nok Hauge utnyttet bedre ett brudd fra Berg hvior han ble spilt gjennom.



1: Jostein Gundersen

Spenningen var til å føle på når han for første gang skulle gjeste sin tidligere hjemmebane med erkerivalen sin drakt. Løste det elegant og har nok ingen feil i dag. Spesielt en mot en situasjonen med Erlien i andre omgang viser han sin klasse når han helt rolig avverger målsjansen. Fikk pipekonsert mot seg hele kampen, men endte opp med å bli en av banens beste.



Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Etter dagens kamp ser stillingen slik ut:

26 Patrick Berg

22 Nikita Haikin

22 Jostein Gundersen

21 Jens Petter Hauge

15 Ulrik Saltnes

15 Fredrik Bjørkan

12 Albert Grønbæk

10 Fredrik Sjøvold

8 Håkon Evjen

6 Odin Bjørtuft

5 August Mikkelsen

4 Oscar Kapskarmo

4 Sondre Brunstad Fet

4 Villads Nielsen

3 Adam Sørensen

3 Brice Wembangomo

3 Brede Moe

3 Isak Määttä

3 Andreas Helmersen

2 Kjetil Haug

2 Phillip Zinckernagel

2 Sondre Sørli

2 Nino Zugelj

1 Kasper Høgh