Mirakelet i Dortmund

Ja for det måtte faktisk et mirakel til for at Glimt skulle få med seg noe fra Tyskland, med fra før en lang skadeliste ble det ikke noe enklere når det ble meldt om sykdom i Glimtleiren før avspark og blant annet Bjørkan måtte kaste inn hånklet rett før avspark.

Men mirakel ble det. Mirakler ved navn Aleesami, med Hauge og ikke minst med Nikita Haikin som leverte noen helt utrolige redninger for de helgule.

Det så i midlertid ganske tøft ut for Glimt i starten da hjemmelaget tok ledelsen etter en forsvarstabbe av nevnte Aleesami etter bare 18. minutter.

Likevel, som resten av Bodø/Glimt, så har de en mentalitet ingen andre lag kan måle seg med. De gule heltene reiste seg igjen, med rak rygg og fortsatte å kjempe mot de tyske gigantene.

Og like før pause smalt det. Glimt fikk corner foran den berømte gule veggen til hjemmelaget, og hvem ellers da, en Aleesami, stuper fram og stanger inn utligningen for Glimt. Gjør alt godt igjen og sendte den gule bortefanskaren til himmels.

Mot alle odds sto det 1-1 til pause.

Bodø/Glimt fikk ikke noen god start på andre omgang heller. Bare fem minutter ut i den andre omgangen fikk Brandt stå alene og sette inn 2-1 i et tomt bur etter en retur av Haikin.

Likevel, Haikin må vi virkelig takke for dette poenget. For etter denne 2-1 scoringen kunne virkelig hjemmelaget punktert kampen, men sisteskandsen vartet opp med noen vanvittige redninger på rappen og holdt gjestene inne i kampen.

Der hvor Dortmund var det klart beste laget i andre omgang og det så mørkt ut så ga de helgule, eller hvite og blå for anledningen, seg ikke.

Jens Petter Hauge gav seg ikke, Bodø/Glimt gav seg ikke, nordlendingene kriget seg fram og ballen datt ned hos Hauge som banket inn 2-2 og for noen scener! Den vanvittige gule bortesvingen gikk rett til himmels og Signal Iduna Park med sine 80.000 tilskuere måpte av hva dette Glimtlaget kom med.

Det ble noen vanvittige sluttminutter og Bodø/Glimt fikk en ellevill sjanse på tampen. Men det ble 2-2 og Glimt tar med seg et knallsterkt poeng hjem fra Tyskland!

Glimt møtte et rekordstort norskt pressekorps til en utlandskamp å være etter kampslutt. Gaute Helstrup fikk en del spørsmål om sykdomsutbruddet i Glimt før kampen. Dette svarte han på det og oppsummerte kampen slik:

Jens Petter Hauge sendte den gule borteveggen til himmels da han satte inn 2-2 på tampen. Dette sa han etter kampslutt:

Haitam Aleesami scoret Glimts første mål denne kvelden. Dette hadde han å si til blant annet Avisa Nordland etter kampslutt:

Radio 3-børsen:

3: Nikita Haikin

Det er mange som fortjener poeng på børsen i dag, men vi får forsøke å plukke ut den som kanskje var den viktigste bidragsyteren til poenget til toppkarakteren. Haikin hadde noen vanvittige redninger på stillingen 2-1. Hadde Dortmund fått inn tredjescoringer der så hadde det vært kjørt, men Haikin holdt Glimt inne i kampen å gjorde bragden mulig!

2: Fredrik Sjøvold

For en knallsterk kamp av Sjøvold. Han har altså Bensebaini og Beier i lomma hele kampen. Dortmund fikk ikke til noen verdens ting langs deres venstrekant. Dessverre var han litt for sen bak Brandt på 2-1, ellers en feilfri kamp fra backen!

1: Jens Petter Hauge

Satte utligningen til 2-2 på tampen og sendte den ekte gule veggen til himmels. For en opplevelse og for en oppvisning av både Hauge og et sykdomsplaget Glimt.

28 Patrick Berg

27 Jens Petter Hauge

25 Nikita Haikin

23 Ulrik Saltnes

20 Odin Bjørtuft

17 Fredrik Sjøvold

16 Andreas Helmersen

15 Fredrik Bjørkan

15 Håkon Evjen

13 Sondre Auklend

12 Ole Didrik Blomberg

11 Sondre Brunstad Fet

10 Haitam Aleesami

9 Kasper Høgh

8 Jostein Gundersen

8 Mathias Jørgensen

7 Daniel Bassi

3 Villads Nielsen

3 Ola Brynhildsen

3 Isak Määttä

2 Brede Moe

1 Jeppe Kjær

1 Brice Wembangomo

Med det er faktisk Radio 3-børsen over for dette året. Radio 3-børsen går som kjent fra år til år, og selv om det er to kamper i januar er 2025 komplett. Det blir med andre ord Patrick Berg som er Bodø/Glimts beste spiller i 2025 i følge Radio 3-børsen.

Tidligere vinnere av Radio 3-børsen:

2025: Patrick Berg 28p

2024: Patrick Berg 36p

2023: Amahl Pellegrino 24p

2022: Amahl Pellegrino 27p

2021: Hugo Vetlesen 23p

2020: Phillip Zinckernagel 30p

2019: Håkon Evjen 25p