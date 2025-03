Mørbanket den regjerende europamesteren

Olympiakos hadde ikke tapt siden oktober, leder den Greske serien suverent, er regjerende mester av Conference League og slipper nesten ikke mål. Det var før de kom til Bodø.

For her skal altså den greske giganten få en solid leksjon av angrepsfotball.

De helgule gikk rett i angrep og Olympiakos så nærmest sjokkskadet ut de første minuttene.

Etter noen store sjanser fikk de helgule betalt for den gode åpningen etter 14. minutter da en corner landet på hode til Jostein Gundersen som stanget ballen via keeper og inn til 1-0.

Etter Glimts ledermål tok grekerne mer og mer over, men Bodø/Glimt sitt solide forsvarspill gjorde at de røde og hvite ikke fikk det til i Bodø.

Mot spillets gang spilte Glimt seg vakkert gjennom like før pause, og Ole Didrik Blomberg fikk ballen inne i 16-meteren og la ballen ferdigscoret til Kasper Høgh, som hadde misset en enorm mulighet like før, denne gangen kunne han ikke bomme og Glimt gikk til pause med 2-0.

De helgule hadde på ingen måte tenkt å roe ned i andre omgang, og startet den like brutalt som den første. Etter ti minutter skulle Glimt nok en gang vise fram et angrep i verdensklasse. Olympiakos ble fullstendig utspilt innenfor 16-meteren hvor Fredrik Bjørkan fikk lagt en helt ferdigscoret pasning til Høgh som kunne tuppe ballen i mål til 3-0.

Etter dette trygget Glimt inn det som ble et solid utgangspunkt før returen i Athen om en uke og vinner vanvittige 3-0 hjemme i Bodø på Aspmyra.

Returen i Athen hører du direkte på Radio 3 fra Georgios Karaiskakis Stadium.

Fredrik Bjørkan leverte en enorm kamp for de helgule, og sammen med et sterkt forsvar bidro til at de helgule holdt nullen og fikk et godt utgangspunkt. Dette hadde han å si til oss etter maktdemonstrasjonen:

Jostein Gundersen stanget Glimt i føringen, og kjempet heroisk i feltet for å holde nullen i Bodø. Dette sa han til oss etter kampslutt:

Radio 3-børsen:

3: Fredrik Bjørkan

To treere på rad for Bjørkan. For en heroisk innsats av både han og resten av forsvarsfirern. Kroner verket med et mildt sagt ferdigscoret pasning til 3-0 og spikern i kista. Har fullstendig kontroll på vingen sin gjennom hele kampen og varter opp med flere gode klareringer.

2: Jostein Gundersen

Noe shaky i starten Glimts midtstoppere, men for en innsats av dem begge to. Stanger unna det som kommer gjennom 90 minutter og ofrer alt når de kaster seg inn i blokkeringer. Ekstra artig ble det for Jostein som stanget Glimt opp i 1-0 tidlig i kampen.

1: Nikita Haikin

Endelig ny smultring for Haikin, og denne kjempet han virkelig for! For noen enorme redninger han har gjennom kampen. Først en hvor han retter opp egen feil, men to skikkelig fantomredninger i andre omgang ikke en gang prime Manuel Neuer hadde tatt. Bristol City må føle seg som verdens dummeste klubb som ikke satset på Haikin, men glad skal vi være for det!

Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Radio 3-børsen går fra år til år, og etter årets denne kampen ser stillingen foreløpig slik ut:

9 Fredrik Bjørkan

6 Patrick Berg

4 Nikita Haikin

4 Jostein Gundersen

2 Sondre Brunstad Fet

2 Isak Määttä

2 Håkon Evjen

1 Brice Wembangomo