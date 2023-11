Nå er det duket for gullfest i Bodø

Glimt gjorde jobben i Bærum, det betyr at det nå inviteres til gullfest på Aspmyra om en uke.

Først en kort oppsummering av kampen. Etter en rotete start fra begge lag tok Glimt fullstendig kontroll og så seg aldri tilbake.

I det 23. minuttet landet ballen hos Sondre Sørli som elengant tok den ned på brystet og banket den i motsatt hjørne, utakbart for keeper.

Kun to minutter senere var Glimt igjen på offensiven, denne gangen var det Faris Pemi som var sist på ballen etter skikkelig champagnefotball fra de helgule med tre pasninger innenfor motstanderen sin boks, og inn til 0-2.

Like før pause brøt Fredrik Bjørkan en pasning på egen banehalvdel og fosset framover, inne i feltet fant han ingen medspillere, så da banket han like gjerne ballen med sin svake fot i hjørnet til 0-3.

Etter en totalt dominerende førsteomgang fra Glimt ble det noe jevnere i andre omgang, men hvor poengene skulle var det aldri noen tvil om.

Kronen på verket ble også satt på overtid da Ulrik Saltnes fikk ballen foran mål og elegant la den inn til 0-4 som ble sluttresultatet.

Brann vant også sin kamp, og er med det ni poeng bak Glimt med ni poeng igjen å spille om, men har en betydeligere dårligere målforskjell. Tromsø som var sju poeng bak Glimt tapte sin kamp og er dermed nå ti poeng bak de beste i nord, og med ni poeng igjen å spille om er det matematisk umulig for lillebror å ta igjen.

Glimt vil altså kunne avgjøre årets gullstrid bare med uavgjort mot Aalesund på søndag. Brann spiller lørdag borte mot Haugesund, vinner ikke bergenserne denne er Glimt seriemestere allerede før kampen mot Aalesund starter.

Sunnmøringene ligger helst sist på tabellen og det er ingen underdrivelse å si at Glimt er storfavoritter på hjemmebane her.

Alt ligger dermed til rette for en skikkelig gullfest på Aspmyra om en uke. Har du ikke sikret deg billett enda vil vi anbefale å gjøre det kjapt, den kommer til å bli utsolgt. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Skulle du ikke ha mulighet å dra på kamp skal vi selvfølgelig formidle den forhåpentligvise gullfesten på best mulig vis over eteren.

Før den tid skal de helgule til Tyrkia. En viktig gruppespillkamp i Europa mot Besiktas venter og den hører du også direkte her på kanalen fra Istanbul.

Hør hva Fredrik Bjørkan, Brice Wembangomo og Kjetil Knutsen sa til AN’s Stian Høgland etter kampslutt her:

Intervjuene i sin helhet, samt intervju med flere spillere kan du se på an.no.

Radio 3-børsen:

3: Fredrik Bjørkan

Kjempekamp av backen også denne runden. Høydepunktet blir selvfølgelig da han snapper opp ballen på egen banehalvdel, løper forbi halve Bærum og banker den opp i nettmaskene. Klassescoring! Fikk hvile siste halvtimen etter en solid kamp offensivt og defensivt.

2: Sondre Sørli

Kommer seg til mange sjanser Sørli, men fortsatt sløses det mye. Men, et øyeblikks magi ble det likevel. For en ballkontroll når han tar ballen ned på brystet og legger til rette for seg selv, avslutningen er ikke noe dårligere når han banker den i målet. Mer av dette Sondre så blir det skikkelig bra.

1: Brice Wembangomo

Nok en stor kamp av backen som virkelig begynner å finne seg til rette på høyrebackplassen. Blir satt på prøve med å få noen svært uheldige tilrop fra tribunen, men det lar han ikke påvirke spillet og fullfører kampen nærmest feilfritt.

Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Stillingen sammenlagt for sesongen 2023 etter denne kampen slik ut:

Amahl Pellegrino 21

Faris Pemi 19

Albert Grønbæk 18

Patrick Berg 17

Ulrik Saltnes 12

Odin Bjørtuft 12

Adam Sørensen 9

Nikita Haikin 9

Brede Moe 7

Nino Zugelj 7

Fredrik Bjørkan 7

Brice Wembangomo 7

Hugo Vetlesen 6

Tobias Gulliksen 4

Sondre Sørli 4

Marius Lode 3

Joel Mvuka 2

Runar Espejord 2