Nå er Glimt to kamper unna gullet

Bodø/Glimt fikk en skikkelig tøff oppgave borte i Kristiansund men kunne juble til slutt over 3 nye poeng og har en hånd på gullpokalen.

Hjemmelaget tok ledelsen med eliteserien når toppscorer Pellegrino ble spilt gjennom og satt sin tyvende scoring for sesongen etter fem minutter.

Etter halvtimen svarte Bodø/Glimt når Moberg banket ballen inn til 1-1. Samme mann var også sentral rett før pause da han ble sparket i bakken og dommeren pekte på straffemerket.

Kasper Junker var sikker som banken da han banket ballen knallhardt midt i mål og ga Glimt ledelsen 2-1 til pause.

Det ble et skikkelig nervedrama på tampen etter Bendik Bye utlignet for gjestene etter et hjørnespark med 10 minutter igjen å spille.

Heldigvis for de helgule var hverken de eller Kasper Junker ferdig. Dansken fikk et perfekt slått innlegg som han karatesparket inn til 3-2 tre minutter for slutt som ble sluttresultatet.

Slik oppsummerte tomålsscoreren kampen til Eurosport:

– Det føles godt, det er en kamp vi ikke presterer som godt som vi burde og på en vanskelig bortebane så er det deilig med tre poeng sier Junker etter kampslutt.

Med det har Bodø/Glimt fortsatt 16 poeng ned til Molde på andreplass og med 21 poeng igjen å spille kan de helgule feire gull om 3 uker hvis de vinner de to neste mot Aalesund hjemme og Strømsgodset borte.

Neste kamp for glimt er hjemme mot tabelljumbo Aalesund 8. November, den hører du som vanlig direkte på Radio 3.