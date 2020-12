Nå har Glimt slått alle lagene i Eliteserien

Bodø/Glimt har overkjørt det aller meste de har møtt denne sesongen, kun fire lag har klart å ta poeng mot Glimt i år og bare Stabæk hadde de helgule til gode å vinne mot før denne runden.

Hør hva Kjetil Knutsen og Phillip Zinckernagel hadde å si etter kampslutt nederst.

For det å komme til Fort Aspmyra, det er ikke lett og det fikk også laget fra Bærum erfare i dag.

I fjor var det kun fire lag Glimt ikke vant mot, det var Sarpsborg 08, Haugesund, Brann og nettopp Stabæk. De andre lagene har blitt knust av de gule heltene i tur og orden denne sesongen og nå var det Stabæk sin tur.

Kjetil Knutsen fikk spørsmål etter kampslutt om det var deilig å kunne krysse av Stabæk på listen også.

– Ja det var godt å endelig få gjort det, det viktigste var å gjøre en god prestasjon i dag men det er fint og vinne mot Stabæk og ha vunnet mot alle lagene i år sa Knutsen til Radio 3 etter kampslutt.

For Bodø/Glimt åpnet kampen med et skikkelig fyrverkeri, før klokken hadde bikket 20 minutter ledet Glimt 3-0 som også var pauseresultatet.

De helgule fortsatte å legge på i andre omgang og ledet hele 5-0 når klokka bikket 90 minutter. Riktig nok virket det som at seriemesterne trodde dommeren hadde blåst av kampen noe for tidlig, siden Stabæk fikk en trøstescoring både i det 93. og 94. minutt slik at det til slutt endte 5-2 på Aspmyra.

Med fem scoringer slår Glimt en ny rekord med 96 scorte mål mot 94 som Brann fikk i maratonsesongen som gikk over 2 år i 61-62.

Dette sa Kjetil Knutsen til oss etter kampslutt:

Phillip Zinckernagel leverte nok en god kamp og noterte seg for to scoringer og assist, dette sa han etter kampslutt:

Neste utfordring for Glimt er allerede på onsdag borte mot Haugesund. Den hører du også direkte her på kanalen.