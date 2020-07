Ni strake for Glimt

Det historiske Bodø/Glimt-toget vil ikke stoppe, men hjemmelaget fra Mjøndalen gjorde sitt for å forsøke nettopp det.

Slik så det riktig nok ikke ut i store deler av kampen, for den startet med total Glimtdominans.

Zinckernagel har målpoeng i alle kampene til nå, også denne. Han ble spilt gjennom av Bjørkan og satt ballen i mellom beina på Mjøndalen-keeperen til 1-0.

Samme mann var nest sist da han vakkert spilte gjennom Boniface like før pause, spissen til Glimt var iskald alene med keeper og satt inn 2-0 som var stillingen til pause.

Det så ut til å bli en trend at målscorer skulle assistere for femten minutter ut i andre omgang spilte Boniface gjennom Hauge som iskaldt chippet ballen over keeper til 3-0.

– Trur ikke æ blir å chip igjen for æ va faen meg nervøs før jeg så den gikk i mål, sa Hauge til Eurosport etter kampen.

Etter 3-0 scoringen kom Mjøndalen raskt tilbake i kampen, for bare minuttet senere kom reduseringen.

Hjemmelaget fortsatte presset og sju minutter før slutt kom en redusering til. De siste minuttene ble et nervedrama uten like hvor hjemmelaget også bare var millimetere unna å sette inn utligningen på tampen.

Det ble heldigvis for Glimt med seier og tre poeng og Glimt har med det 9 strake seiere av 9 mulige.

– Vi spiller en fantastisk førsteomgang og gjør alt etter planen, så starter vi andre omgang bra men så er det dårlig av oss og burde ta lærdom av det som gjør at de kommer inn i kampen igjen, oppsummerte Jens Petter Hauge etter kampen.

Neste utfordring for Glimt er av det større slaget. Da er det fjorårets seriemester mot fjorårets serietoer. Årets serieleder mot årets serietoer. Bodø/Glimt mot Molde, den bør du få med deg og den hører du som vanlig direkte på Radio 3 søndag 26. Juli klokken 18.