Nikita Haikin returnerer til Glimt

Sjokkovergangen ble tirsdag kveld bekreftet. Nikita Haikin blir Bodø/Glimt-spiller igjen snaue fire måneder etter han forlot klubben.

At Glimt gjennom sitt Action Now-program er gode på gjenbruk er en underdrivelse. Patrick Berg, Fredrik Bjørkan og Marius Lode er noen av navnene som har returnert til Bodø etter kortere utenlandsopphold. Nå føyer altså Nikita Haikin seg inn i den rekken.

Sisteskansen forlot Glimt ved årskiftet etter at kontrakten hans gikk ut. Etter noen uker som fri agent signerte Haikin for Bristol City fra England. En barndomsdrøm for keeperen å få spille i landet han vokste opp i.

Drømmen ble riktig nok ikke som han hadde sett for seg, for etter noen måneder i klubben sto Haikin stadig uten ett eneste spilleminutt på banen, da ble valget å returnere til Bodø/Glimt.

Haikin kan i midlertid ta meg seg at han ikke slapp inn et eneste mål for den britiske klubben.

For Bodø/Glimt har han nå signert en kontrakt som strekker seg til sommeren 2026. Avisa Nordlands Freddy Toresen tok en prat med Haikin etter kontrakten var signert. Dette sa Nikita Haikin om oppholdet i England og returen til Glimt: