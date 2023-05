Nord-Norges stolthet

Best i Nord og best i Norge, det er fasit for Bodø/Glimt etter fotballens nasjonaldag er slutt.

Det blir alltid spenning da de to største klubbene i Nord-Norge møtes til dyst, og som oftest var det storebror fra Bodø som trakk det lengste strået.

Ikke bare spenning men første omgang startet med et skikkelig fyrverkeri. To minutter hadde såvidt passert på uret da Tromsø fikk gå upresset fram mot 16-meteren og Erlien banken ballen i mål til 1-0.

Men, det skulle altså ikke ta mer enn to minutter før Bodø/Glimt svarte. Faris Pemi får ballen feilvendt innenfor sekstenmeteren og snur seg 180 grader i det han skyter, og på mirakuløst vis klarer han å styre den i nettet til 1-1.

Samme mann skaffet straffe til Glimt vel tyve minutter senere, den tok Amahl Pellegrino som banket inn 1-2 til det beste laget fra nord, som også var pauseresultatet.

Bodø/Glimt startet også best i andreomgangen, dagens mann Faris Pemi var ikke ferdig, hvis ikke første målet var imponerende nok så var det iallefall det når han regelrett kopierer den i andre omgang. Får ballen nok en gang feilvendt og klarer å legge den i målet samtidig som han snur seg. Det er ikke mange fotballspillere her i verden som har den egenskapen.

Fem mål på tre kamper er fasit for Faris Pemi nå, har Glimt skutt gullfuglen igjen?

Artig nok der Pemis andre var en kopi av den første skjedde også det samme som i kampens første minutter, bare motsatt. Tromsø gikk rett opp og reduserte etter Glimts scoring.

Det hadde imidlertid lite å si, for Glimt dro det i land å vinner 2-3 i slaget om Nord-Norge. Best i nord, best i Norge. Dæven det e deilig!

Neste kamp for de helgule er første runde i cupen borte mot Mosjøen den 25. mai. Etter det følger Viking hjemme den 29. mai, hør den direkte på Radio 3.

Avisa Nordlands Stian Høgland var på plass på Romssa Arena etter derbyseieren, og tok en prat med blant annet Patrick Berg og tomålsscorer Faris Pemi etter kampslutt. Hør hva de hadde å si her:

Her kan du høre og se alle intervjuene til AN etter kampslutt i Tromsø.

Radio 3-børsen:

3: Faris Pemi

To scoringer i dag og skaffer straffe, var det noen tvil? Fem mål på de siste tre kampene for kraftspissen. Har virkelig funnet storformen, her får Pelle en utfordrer til topscorertittelen i egne rekker. Kan se ut som Glimt har funnet gull på spissplass nok en gang.

2: Patrick Berg

Elsker å vinne disse kampene og hater å tape dem. I dag vinner han og bidrar med sitt til det. Får litt ekstra i dag også for entusiasmen etter kamp hvor han feirer med supporterne. En ordentlig bodøgutt og verdig glimtkaptein.

1: Brice Wembangomo

Får tillit fra start og viser den verdig. Dekker mye rom opp og ned gjennom hele kampen, trygge gode pasningsvalg. Et par gode raid. Lite han kan gjøre med at midtstopperne sover når Tromsø scorer målene sine.

Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Stillingen sammenlagt for sesongen 2023 etter denne kampen slik ut:

Albert Grønbæk 10

Amahl Pellegrino 9

Faris Pemi 7

Odin Bjørtuft 6

Hugo Vetlesen 6

Patrick Berg 6

Adam Sørensen 4

Nino Zugelj 3

Fredrik Bjørkan 2

Runar Espejord 2

Brice Wembangomo 2