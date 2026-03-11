Ny europalekestue og fantastisk utgangspunkt

Eventyret Bodø/Glimt vil ingen ende ta, og en ny magisk europakveld i Bodø er et faktum etter storseieren mot Sporting i Champions League.

Sporting hadde gjort hjemmeleksa si og kom til byen en dag tidligere, men fenomenet Bodø/Glimt kan ikke studeres nøye nok.

De åpnet bra portugiserne, men så skrudde hjemmelaget på høygiret.

Halvtimen var såvidt passert da Sondre Fet ble lagt i bakken og dommeren pekte på straffemerket. Samme mann med nerver fra svartisen stilte seg opp på 11 meters merket og la ballen iskaldt nede i hjørnet til 1-0.

Mer eufori ble det også før pause. Akkkurat i det klokka bikket 45 minutter sydde Glimt seg vakkert gjennom Sporting-forsvaret og Ole Didrik Blomberg fikk æren av å curle inn 2-0 som var stillingen halvveis.

Som i første omgang startet Sporting den andre omgangen best og jaget en redusering.

Men også som i første skrudde Glimt seg opp et hakk, og gjorde en vanskeligere kamp for Sporting enda tøffere.

I det 70ende minutt satt Jens Petter Hauge på turboen, ut av det blå banket han ballen inn etter noen vakre overtrekksfinter og fant Kasper Høgh som bare kunne stå helt i ro og bredside ballen inn til 3-0 og en komplett lekestue for hjemmelaget.

Dermed sikret de helgule seg et fantastisk utgangspunkt før returen i Lisboa om en uke, som du selvfølgelig hører direkte her på kanalen med samme gale engasjementet. Tirsdag 17. mars en gang på kvelden vet vi om vi er kvartfinalefinalister i Champions League.

Landslagsaktuelle Odin Bjørtuft var stolt men ydmyk etter kampslutt. Dette hadde han å si hvor han også svarte på hvorvidt han bør med til USA i sommer:

Jostein Gundersen var strålende fornøyd med tre poeng, men for hans del var det å holde nullen viktigst. Hør hva han hadde å si etter kampslutt her:

Patrick Berg leverte nok en gang en strålende prestasjon på midtbanen til Glimt. Han fikk blant annet spørsmål fra svensk presse om Sverige nå er lillebror. Hør hvordan han oppsummerte kampen og hva han hadde å si til det her:

Radio 3-børsen:

3: Jostein Gundersen

I dag må forsvarsspillet hyllest, og den vi syntes utmerket seg mest var Jostein Gundersen. Fryktløs kaster han seg inn i hver duell og blokkerer alt som kommer hans vei. Er bestandig på rett sted til rett tid, og stopper det som Sporting kommer med. Muligens heldig som spilte 90 minutter i dag, men hvilken kamp han leverte.

2: Sondre Fet

Ny kanonkamp fra Sunnmøres store sønn. Åpnet ballet med en iskald straffescoring, men lenge før den tid leverte han en livsviktig blokkering som hindret at gjestene tok ledelsen. Det utømmelige duracellbatteriet han har installert var ikke i nærheten av å stoppe for denne kraftmaskingen i dag heller.

1: Nikita Haikin

Smultring for sisteskandsen, og nok en gang en strålende europaprestasjon. Er helt i toppen i Europastatistikken og kommer ikke noe lavere i kveld. La oss bare håpe Haikin får norsk pass og er med på flyet til USA i sommer.

Radio 3 børsen går fra år til år og etter dagens kamp er dette stillingen så langt i 2026 sin utgave av Radio 3-børsen:

8 Jens Petter Hauge

6 Kasper Høgh

4 Odin Bjørtuft

3 Fredrik Sjøvold

3 Jostein Gundersen

2 Sondre Brunstad Fet

2 Håkon Evjen

1 Nikita Haikin

1 Ole Didrik Blomberg