Ny poengdeling etter dommerfadeser

Det endte med poengdeling i Slaget om Nord-Norge.

Bodø/Glimt var storfavoritter i 16. mai-oppgjøret mot Tromsø, men likevel som mange spådde ble det et jevnt oppgjør i Bodø.

Lillebror fra Tromsø tok ledelsen først etter en scoring av Vesterlund i andre omgang.

Kjetil gjorde fjerde bytter for å prøve å komme tilbake og det var en ung bergenser som reddet de helgule.

Joel Mvuka kom inn for Glimt og ble spilt gjennom to minutter på overtid, unggutten gjorde ingen feil alene med keeper og utlignet for de helgule.

Ettersom dommeren, som også feilannulerte en scoring til Bodø/Glimt, valgte å blåse av kampen over 30 sekunder før tillagt tid var ferdigspilt endte det også 1-1 denne gangen.

Hør hva Kjetil Knutsen hadde å si etter kampslutt:

Dette sa målscorer Joel Mvuka etter kampslutt:

Neste kamp for de helgule er borte mot Rana første runde i cupen på torsdag. Etter det venter Haugesund borte.