Ny smultring og ingen spisskrise i Glimt

Bodø/Glimts perfekte rekke etter VM-pausen fortsetter. Nok engang inkasserer de helgule tre poeng, og nok en gang uten å slippe inn mål.

Bodø/Glimt har enda ikke sluppet inn et eneste mål på de nå fire kampene etter VM pausen, og står med like mange strake seiere.

Et samtaleemne før kampen var Bodø/Glimt sin spissituasjon. Det tidligere førstevalget Kasper Høgh er i Skottland, og blir innen kort tid presentert som ny Celtic-spiller. Salget blir Glimts nest største gjennom tidene på opp mot 150 millioner kroner. Bare Albert Grønbæk har Glimt fått mer for, som gikk til franske Rennes for rundt 180 millioner kroner.

Men det er ingen spisskrise i Bodø/Glimt, snarere tvert i mot. Bare 58 sekunder brukte en av Glimts andre spisser på å score, Ola Brynhildsen startet riktig nok som kant i dag, men visste etter kort tid at han fortsatt vet hvor målet står.

Det så lenge ut til å bli kampens eneste scoring. Glimt fortsatte å presse på men det ville seg ikke, ikke før vi gikk inn i overtidsminuttene.

Da viste en av VM-heltene seg fram. I det klokken passerte 90 minutter banket Jens Petter Hauge ballen vakkert i mål til 2-0, målgivende var fra spiss Andreas Helmersen.

Hauge var ikke ferdig og serverte en tredje spiss målpoeng og scoring i dag. 16 år gamle Mikkel Bro Hansen fikk æren av å punktere kampen til 3-0.

Dermed er fasit første kamp etter storsalget tre målpoeng til tre forskjellige spisser, med to scoringer og en målgivende. Vi kan dermed konkludere med at det ikke er noe spisskrise i Glimt og de helgule behøver heller ikke se langt etter noen erstatter. De har vi nemlig allerede, i trespann!

Radio 3-børsen:

3: Ola Brynhildsen

Fikk tillit fra start og brukte bare 58 sekunder på å sette sine merker på kampen. Glimt er godt skodd på spissplass med Brynhildsen og Helmersen, og talentet Bro Hansen i bakhånd.

2: Nikita Haikin

Enda en smultring for Haikin, fire på rad nå! Ble kanskje ikke VM på Haikin, men fortsetter han slik blir det EM i 2028!

1: Andreas Helmersen

Får tillit fra start for andre kamp på rad, og viser nok en gang at han er en mann å stol på. Setter opp Hauge til 2-0 og leverer nok en solid prestasjon.

Radio 3 børsen går fra år til år og etter dagens kamp er dette stillingen så langt i 2026 sin utgave av Radio 3-børsen:

14 Nikita Haikin

12 Håkon Evjen

12 Andreas Helmersen

11 Fredrik Sjøvold

10 Kasper Høgh

9 Jens Petter Hauge

9 Patrick Berg

8 Sondre Brunstad Fet

8 Odin Bjørtuft

6 Fredrik Bjørkan

4 Ola Brynhildsen

3 Jostein Gundersen

2 Ole Didrik Blomberg

2 Anders Klynge

1 Sondre Auklend

1 Haitam Aleesami

1 Daniel Bassi

1 Isak Määttä

Jens Petter Hauge var fornøyd etter scoring og målgivende. Dette sa han til Avisa Nordland etter kampslutt:

Andreas Helmersen fikk tillit fra start igjen. Dette hadde han å si til AN etter kampslutt: