Ny sterk borteseier

Bodø/Glimt tok seg enkelt videre i europa etter seier mot Kauno Zalgiris. Tilbake i Eliteserien ventet en i teorien langt tøffere oppgave borte mot Sarpsborg, men det ble ingen utfordring for Glimt.

Til tross for at lagene lå ann til å gå til pause helt likt, hvor også hjemmelaget hadde de største sjansene tok Glimt føringen like før pause. Zinckernagel burde nok satt en scoring tidligere, men når muligheten kom igjen for dansken gjorde han ikke feil og satt ballen i nota ett minutt før pause.

Etter en meget jevnspilt førsteomgang var Glimt en del mer dominant i andreomgang. Hauge fikk ballen av Zinckernagel hvor han dro av Lindseth som la han i bakken akkurat innenfor 16-meteren. Dommeren var ikke i tvil og dømte straffe. Dramatikken var ikke over med det, fordi Hauge banket ballen i tverligger og ut, men en våken assistentdommer registrerte at S08-keeper Nilsson var utenfor streken når straffet ble tatt og Jens Petter Hauge fikk et nytt forsøkt. Denne gangen gjorde han ikke feil og satt ballen iskaldt i motsatt hjørne til 0-2.

Seks minutter senere noterte Zinckernagel seg for nok en scoring, han dro seg forbi to Sarpsborg-spillere og banket ballen i nota til 0-3 som ble sluttresultatet.

Nå venter en landslagspause for Bodø/Glimt og neste oppgjør er ikke før 13. September når Odd kommer på besøk. Ekstra spennende er det for Patrick Berg som skal representere Norge i pausen, mens Alfons Sampsted er tatt ut i den islandske troppen.