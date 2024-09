Ny storseier og tar landslagspause med luke

Bodø/Glimt har aldri tapt poeng mot Kristiansund, heller ikke denne gangen skulle det gå for gjengen fra Nordmøre.

Glimt gikk rett i angrep og etter 25 minutter fikk de helgule betalt. Dommeren peket på straffemerket etter Saltnes ble lagt i bakken. Jens Petter Hauge var iskald fra straffemerket og sendte ballen i mål til 1-0.

Bare fire minutter senere smalt det igjen, Odin Bjørtuft headet ballen via stolpen og keeper inn til 2-0.

Det så ut som det skulle bli resultatet til pause men Hauge var ikke ferdig. Dagens spiller for Glimt sendte ballen nok en gang i målet og 3-0 til Bodø/Glimt.

Andre omgang ble noe roligere enn første, men Glimt fortsatte dominansen. Spikeren i kista ble satt av Zinckernagel som headet inn 4-0 og tre solide poeng til Bodø/Glimt.

Neste kamp for de helgule er borte mot Union SG i Belgia, den hører du direkte her på kanalen.

Sondre Brunstad Fet måtte starte i uvanlig posisjon i Patrick Berg sitt fravær. Det løste han med glans og hadde dette å si til oss etter kampslutt:

Radio 3-børsen:

3: Jens Petter Hauge

For andre kamp på rad er det Hauge som blir kampens store spiller. Først iskald når han setter inn 1-0 fra straffemerket, før han gjør det meste selv når han sender inn 3-0 like før pause. Nok en gang utgjør han forskjellen for Glimt og nok en gang får han topscore på børsen!

2: Phillip Zinckernagel

Har ikke kommet helt i gang enda i Glimtreturen sin, men i dag så man antydninger til at det begynner å løsne. Spiller i uvant posisjon som spiss men løser det bra. Noterer seg for både scoring og målgivende pasning, i tillegg til indirekte målgivende etter cornerscoringen.

1: Nikita Haikin

Hadde ikke stort å ta seg til i dag Haikin, men gjør en enorm redning som alene fortjener børspoeng. Etter misforståelse mellom Nielsen og Bjørtuft kommer plutselig to KBK spillere alene, Haikin ut å gjør seg stor og avverger redusering. Bidrar med det i stor grad til egen smultring og fortjent børspoeng!



Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Etter dagens kamp ser stillingen slik ut:

24 Patrick Berg

21 Jostein Gundersen

20 Jens Petter Hauge

16 Nikita Haikin

15 Ulrik Saltnes

15 Fredrik Bjørkan

12 Albert Grønbæk

10 Fredrik Sjøvold

8 Håkon Evjen

5 August Mikkelsen

4 Oscar Kapskarmo

4 Odin Bjørtuft

4 Sondre Brunstad Fet

4 Villads Nielsen

3 Adam Sørensen

3 Brice Wembangomo

3 Brede Moe

3 Isak Määttä

3 Andreas Helmersen

2 Kjetil Haug

2 Phillip Zinckernagel

2 Sondre Sørli

2 Nino Zugelj

1 Kasper Høgh