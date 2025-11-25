Nytt begredelig Champions League tap

En ting er å tape en fotballkamp på verdens tøffeste nivå, det er ikke så ille. Men igjen taper Bodø/Glimt en hjemmekamp i Champions League de absolutt burde vunnet.

I det aller minste tatt poeng i. Bodø/Glimt gikk rett ut fra startblokkene og tok umiddelbart initiativ i kampen. Flere gode muligheter hadde hjemmelaget i første omgang og like før halvtimen smalt det.

Glimt fikk en corner og Patrick Berg slo en utoverskrudd variant fra høyre side, innenfor strekene stusset Høgh ballen videre til Blomberg som banket til, via keeper gikk ballen i mål og Aspmyra gikk rett til himmels.

Hjemmelaget hadde flere gode sjanser i første omgang, men måtte nøye seg med 1-0 halvveis, svært fortjent.

Men så skjedde det noe i pausen, var det Juventus sine grep, var det Glimts manglende grep? Det vet vi ikke, men ut i andre omgang var det umiddelbar dominanse fra gjestene.

Etter ett minutt slapp Glimt inn mot KFUM, to minutter tok det denne gangen før utligningen kom fra italienerne.

Få minutter etter det satt gjestene ballen i mål igjen, denne gangen ble Glimt reddet av en offside.

Men bedre ble det ikke, for under ti minutter etter utligningen satt den igjen, McKennie banket ballen i mål for gjestene og kampen var snudd helt på hodet.

Bodø/Glimt gjorde grep, men det ble nok litt for lite og litt for sent.

Håpet ble likevel tent da en av innbytterne Sondre Auklend skaffet straffespark til Glimt tre minutter før full tid. Sondre Brunstad Fet er den nye straffespesialisten til Bodø/Glimt og han banket inn utligning til 2-2.

Her tentes det en vanvittig flamme for Glimt som fortsatte presset for ledelse igjen. Ufattelig nært var det også da målscorer Fet fikk ballen innenfor 16-meteren på overtid, men Sunnmøres store sønn klarte ikke avslutte på mål samtidig som Glimt trolig ble snytt for ny straffe i samme situasjon. I stedet skjedde det verst tenkelige.

Juventus tok en kontring og gikk rett opp å scoret. Glimt ble spilt ut mot alle kunstens regler og en vidåpen innbytter David fikk stå alene og sette inn 2-3 i åpent mål, fullstendig mot spillets gang.

Glimt hadde en ny sjanse til å utligne på overtiden men Jens Petter Hauge fikk ikke avsluttet og når dommeren i tillegg blåste av før de seks tilleggsminuttene var gått, i tillegg til at vi ventet i to minutter på en håpløs VAR-avgjørelse som spiste av tilleggstiden er det lite man kan gjøre med det.

Det ble en nytt ufortjent tungt hjemmetap i Champions League for Glimt.

Men allerede på søndag kan lykken snu for de helgule. Da kommer Fredrikstad til Aspmyra for årets siste kamp, og kampen om nytt seriegull hvis Glimt får hjelp av Vålerenga som møter Viking. Fortsatt er det ledige billetter til Aspmyra men hvis du ikke har mulighet å dra på kamp, så hører du den som vanlig direkte på DIN lokalradio.

Radio 3-børsen:

3: Sondre Brunstad Fet

Kriget på midten gjennom hele kampen Fet, og satte inn straffen til 2-2 som tente håpet i Bodø.

2: Ole Didrik Blomberg

Setter Glimts første og sendte Aspmyra til himmels!

1: Håkon Evjen

Tilbake fra start, mye god fotball fra Evjen, som også gjør flere gode gjenvinninger spesielt i første omgang.

28 Patrick Berg

26 Jens Petter Hauge

23 Ulrik Saltnes

22 Nikita Haikin

20 Odin Bjørtuft

15 Fredrik Sjøvold

15 Håkon Evjen

13 Fredrik Bjørkan

13 Andreas Helmersen

13 Sondre Auklend

11 Sondre Brunstad Fet

11 Ole Didrik Blomberg

10 Haitam Aleesami

9 Kasper Høgh

8 Jostein Gundersen

8 Mathias Jørgensen

7 Daniel Bassi

3 Villads Nielsen

3 Ola Brynhildsen

3 Isak Määttä

2 Brede Moe

1 Jeppe Kjær

1 Brice Wembangomo

Fredrik Sjøvold og Sondre Fet var blant spillerne som møtte i pressesonen etter kampslutt. Skuffelsen var stor også hos spillerne, og det ble satt fokus på at Glimt ble snytt for straffe like før 2-3. Dette sa de etter kampslutt: