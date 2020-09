Økte luken etter seier i Bergen

Bodø/Glimt-toget ruller videre og tok en sterk borteseier i Bergen. Nå leder de ligaen med hele 16 poeng ned til Molde.

Det skyldes mye Phillip Zinckernagel. For etter enn tafatt førsteomgang fra Bodø/Glimt viste den danske yndlingen seg fram fra sin beste side i andre omgang. Med to scoringer i henholdsvis det 51. og 67. minutt avgjorde han kampen nærmest på egenhånd.

Dansken var også involvert i 0-3 scoringen, men hovedpersonen bak den var Jens Petter Hauge. Han dro på et dribleraid fra midtbanen, fikk litt hjelp av Zinckernagel som snappet opp ballen fra Opdal før han satt den i mål.

Bergenserne fikk en redusering for slutt, men Bodø/Glimt kontrollerte kampen inn og tok 3 nye poeng i Bergen.

Kjetil Knutsen hadde dette å si etter kampen:

– Jeg synes vi er mye bedre i andre omgang, vi får litt initativet hos dem og det er viktig at vi tar det så slipper vi å få spørsmål om at vi er dårligere på gress når vi vinner her, sier Knutsen til Eurosport.

På spørsmål om hvordan det blir å omstille seg til europakamp mot AC Milan svarte han følgende.

– Fysisk er vi der, så det er jeg ikke bekymret over men det gjelder å forberede seg til en ny kamp og den utfordringen det blir.

Neste utfordring for Glimt er altså borte mot AC Milan på San Siro, før Vålerenga venter på Aspmyra neste søndag. Begge de kampene hører du som vanlig på Radio 3.